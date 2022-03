Zankstelle: Gefangen im Animus Teil 5

PC 360 XOne PS3 Android

Die Zankstelle, der GamersGlobal-User-Podcast, legt eine erfreuliche Kontinuität an den Tag: Wie schon die letzte Folge der Reihe "Gefangen im Animus" erscheint auch diese Folge fünf mit fast genau sechs Monaten Abstand. Am Umfang des Spiels, um das es in dieser Ausgabe geht, kann es nicht gelegen haben. Denn mit gerade mal 8-10 Stunden Spielzeit liegt Assassin's Creed 3 Liberation am untersten Ende der nach oben offenen Open-World-Skala. Woran das liegt und ob die beiden Podcaster Hendrik und John trotzdem ihren Spaß hatten, klären sie in dieser Folge.

Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Getreu diesem Kredo der Assassinen wird die korrekte französische Aussprache einiger Namen mit Füßen getreten. Immerhin kann der geneigte Podcast-Hörer nach dem Genuss der Folge John ins Podcaster-Zeugnis ein "er hat sich stets bemüht" schreiben. Wie werden die beiden Podcaster damit umgehen, erstmals in der Assassin's Creed-Geschichte eine Frau zu spielen? Wie wirkt sich die Entwicklung für die Playstation Vita auf den Spielspaß oder die Mechaniken der Reihe aus? Hört rein.

