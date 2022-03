Dolmen: Action-RPG mit SF-Setting erscheint am 20. Mai 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der brasilianische Entwickler Massive Work Studio und Publisher Prime Matter (das jüngste Label von Koch Media) haben den Erscheinungstermin von Dolmen mit einem neuen Trailer angekündigt.

In dem Action-RPG kämpft ihr auf dem gefährlichen Planeten Revion Prime ums Überleben. Dafür stellt ihr euch unter anderem durch Crafting bessere Waffen her, um die Aliens zu erschlagen, die euch ans Leder wollen. Auch wenn das zunächst nicht nach klassischem kosmischen Horror schrweit, soll die Story Motive von H.P. Lovecraft aufgreifen. Dolmen soll am 20. Mai 2022 für PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.