PM: Astro Bot landet am 8. März in Fall Guys (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben uns mit PlayStation zusammengetan und den legendären Astrobot in die Stolperhallen eingeladen. JA, ihr habt richtig gelesen – ihr könnt nun in der Haut des niedlichsten PlayStation-Roboters durch Fall Guys stolpern.

Und weil so viele von euch gefragt haben, wie unser unglaubliches Künstlerteam diese Designs erstellt hat, geben wir euch hier einen kleinen Crashkurs zur Zusammenstellung eines Fall Guys-Kostüms. Viel Spaß!

Die Schaffung eines Fall Guys-Kostüms ist mehr als eine Designumwandlung. Unser talentiertes Team von Künstlern ist der Meinung, dass es sich wirklich so anfühlen muss, als würde man das Kostüm tragen, anstatt sein gesamtes Aussehen zu verändern. Für uns sollten Fall Guys-Kostüme echte Klamotten sein, in die eure Bohnen schlüpfen können. Es ist der Traum jedes Modedesigners!

Jedes Kostüm steckt voller Persönlichkeit – etwas Verrücktheit, etwas Herumgealbere, etwas Tollpatschigkeit. Das gilt sowohl für den kultigen Astrobot als auch für den niedlichen, kuschligen (und auch ein wenig angsteinflößenden) T-Rex. Ohne uns selbst zu sehr belobhudeln zu wollen – wir finden, dass wir das wirklich gut hinbekommen haben.

Konzeptskizze, die von Mitgliedern des Fall Guys-Teams kreiert wurde, als sie anfingen, Überlegungen dazu anzustellen, wie Astro und der T-Rex als niedliche kleine Bohnen aussehen könnten.

Natürlich wählen wir immer lustige, coole Kostüme aus, aber gleichzeitig müssen sie auch perfekt in unsere kleine verrückte Familie passen. Astrobot zum Beispiel ist bereits eine Berühmtheit in der Gaming-Welt. Und er hat so viel niedliches Charisma, dass wir einen Blick auf ihn warfen und sofort wussten, dass er perfekt in unsere abgedrehte Welt passen würde. Noch nie haben wir schneller Ja gesagt. Schneller kann man gar nicht Ja sagen.

Die niedliche Ausstrahlung, der kugelrunde Körper, das absolut unverwechselbare Design. Es passt alles perfekt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie beliebt beide Spiele auf den PlayStation-Konsolen sind. Aber was ist, wenn wir ein Kostüm erschaffen, das nicht auf einer legendären Spielfigur basiert? Auch diese Kostüme müssen sich aus der Menge abheben. Hier kommen Kostüme wie der T-Rex ins Spiel. Dies ist ein wunderbares Design, das den Sammelrausch verkörpert, den alle Spieler kennen. Es ist ein Kostüm, das man einfach im Inventar haben möchte.

Frühe Renderings, Gestaltungsversuche und Modelle unseres beliebten T-Rex-Kostüms.

Um zum endgültigen Kostüm zu gelangen, durchlaufen wir zahllose Zwischenschritte. Alles beginnt mit den Skizzen des Künstlerteams.

Hier wird der Wahnsinn geordnet und in Form gebracht. Wir erforschen dabei jeden Blickwinkel. Welche Formen können wir verwenden? Welche Farben? Wollen wir das Kostüm glänzen lassen? Und wie viel von der ursprünglichen Figur lassen wir in unser Fall Guys-Design einfließen? Beim Astrobot zum Beispiel haben wir die Augen etwas niedriger platziert als bei unseren Standarddesigns, um die Proportionen der Figur nachzubilden. Wir LIEBEN es, uns in solchen Details zu verlieren.

Konzeptskizzen des T-Rex-Kostüms, mit einem kleinen Fall Guy, der das in Arbeit befindliche Kostüm stolz zur Schau trägt.

Von Skizzenentwürfen und Zeichnungen geht es weiter zum Rendering.

Unsere anfänglichen Konzepte müssen in diesem Arbeitsschritt häufig stark angepasst werden, und das aus vielen verschiedenen Gründen. Von der Umsetzbarkeit bis hin zur Tatsache, dass manche 2D-Entwürfe einfach nicht so gut im 3D-Raum funktionieren.

Astro posiert stolz, nachdem unser großartiges 3D-Kunstteam die Renderings des aktuellsten Konzepts abgeschlossen hat. Astro ist ab dem 8. März bereit, sich in die Stolperhallen zu stürzen!

Wir verbringen viel Zeit mit Feinanpassungen, bevor wir mit der Poly-Sculpt-Phase fortfahren. Hier erstellen wir die 3D-Hülle, fügen dann Texturen hinzu und legen schließlich unsere digitalen Sculpting-Messer ab, um unser fertiges Meisterwerk zu bewundern.

Keine Neuveröffentlichung eines Fall Guys-Kostüms ist komplett ohne ein neues Herausforderungs-Event, nicht wahr? Sweet Thieves ist ein riesiges Event mit neuen und fesselnden Spielweisen. Eine hochkarätige Partnerschaft wie diese mit Astrobot ist ein perfekter Anlass, mit einer gesunden Dosis Freude, Albernheit und Unfug zu feiern.

Noch dazu wird auch der T-Rex erhältlich sein. Für jeweils 5 Kronen könnt ihr das Oberteil und das Unterteil kaufen. Haltet während des Events eure Augen offen, um nichts zu verpassen!

Dies sind die Prämien:

Diese niedlichen Prämien können über die Sweet Thieves Astrobot-Herausforderungen vom 8. bis zum 13. März in Fall Guys freigeschaltet werden! Und das ist noch längst nicht alles! Der T-Rex wird vom 10. bis zum 13. März im Fall Guys-Store erhältlich sein!

Wir stehen am Ende eines langen Entstehungsprozesses. Wir haben all unsere Liebe in die Arbeit gesteckt – von den Konzepten über Skizzen, Renderings bis hin zu Neuentwürfen und schließlich den fertigen Kostümen. Wir können es kaum erwarten, Astrobot und den T-Rex durch unser Spiel stolpern zu sehen.

Vielen Dank, dass ihr diesen Artikel gelesen habt! Und bis bald in den Stolperhallen für eine zuckersüße Herausforderung!