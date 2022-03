Interview mit Happy-Computer-Veteranin

Teaser In dieser Ausgabe wurde eine besondere Person geladen: Petra Wängler spricht im Interview über ihr Schaffen bei der Happy-Computer.

Hallo Freaks, in dieser Folge gibt es endlich das Spieleveteranen-Debüt von Petra Wängler! Petra ließ die Aussicht auf eine Planstelle im Amt sausen, um sich im Mai 1984 der bunten Redaktionstruppe von Happy-Computer anzuschließen. Sie kümmerte sich zunächst um Spieletests, den Commodore-Teil und natürlich die freakige Spieletipps-Rubrik, die verlagsinterne Postberg-Rekorde aufstellte. In einem rund einstündigen Gespräch frischt Heinrich mit der einstigen Kollegin Erinnerungen an die damalige Redaktionsarbeit, skurrile Kollegen und Petras C64-Vorlieben auf. Vor diesem Interview-Special erwartet euch die bewährte Mischung aus News, Spieleimpressionen und Hörerpost, diesmal mit einer Nachricht vom Spieleveteranen-Anrufbeantworter.

Spieleveteranen-Episode 10-2022 (#258) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteranin Petra Wängler hat eine Laufzeit von 1:45:32 Stunden

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteranin Petra Wängler.

