Elden Ring: Mod lässt euch das Spiel pausieren

Dark Souls-Spieler sind es schon gewohnt, dass sie von Gegnern überrascht werden können, während sie sich durch das Inventar wühlen, da das Spiel währenddessen nicht pausiert. In Sekiro - Shadows Die Twice (im Test) ging From Software einen anderen Weg: Hier fror das Geschehen ein, wenn ihr im Menü Änderungen vornehmen (oder einfach dem Ruf der Natur folgen) wolltet. Allerdings besitzt Sekiro auch im Gegensatz zu Dark Souls oder Bloodborne keine direkte Möglichkeit für Online-Multiplayer.

Auch Elden Ring (im Test) lässt euch nun wieder mit anderen Befleckten gemeinsam kämpfen oder sie zum Duell fordern. Folglich läuft das Spiel auch auf dem Karten-Bildschirmen und in anderen Menüs weiter, selbst wenn ihr offline unterwegs seid. PC-Spieler können sich nun aber über die Mod Pause The Game eine Ruhepause gönnen, die das Spiel pausiert, wenn ihr P (oder eine andere eingestellte Taste) drückt. Eine Einbindung bei Controller-Steuerung ist noch nicht implementiert, doch der Modder fügt aktuell noch neue von der Community gewünschte Features hinzu. So ist es möglich, die "Spiel pausiert"-Nachricht permanent auszublenden, um so einen rudimentären Foto-Modus zu erhalten.

Zum Aktivieren der Mod müsst ihr allerdings über die vom Modder bereitgestellte Anleitung Easy Anti Cheat deaktivieren und den Titel über die Exe-Datei und nicht Steam starten. Sollte allerdings etwas schief gehen, versichert der Ersteller der Pause-Mod, dass dann die Modifikation schlicht nicht geladen wird und ihr nicht etwa als Betrüger markiert werdet.

Unterdessen werden weiter regelmäßig Patches veröffentlicht, die sich den besonders bei der PC-Version von Elden Ring verbreiteten Problemen in Sachen Performance, Bugs und Steuerung annehmen sollen.