Montagmorgen-Podcast #434

Teaser Dennis und Hagen sind nicht nur durch die hochgeistigen Ergüsse anderer Spieler in Elden Ring in Blödelstimmung und führen so locker beschwingt durch die Testreiche GG-Woche.

Es ist Montag. Nur allzu nahe im Osten herrscht leider nach wie vor Krieg. Doch auch wenn in diesem MoMoCa auch die Sonntagsfrage aufgelöst wird, ob ihr Politik und Spielethemen lieber trennen wolllt, geht es bei Dennis und Hagen heute eher eskapistisch und locker zu. Elden Ring beschäftigt dabei weiter die Gemüter, ob im Austausch mit der Community, Dennis' Bericht über seine ersten Stunden in der offenen Welt oder dem Letsplay Elden Ring mit Jörg Langer, dass dank eurer Teilnahme am Crowdfunding nun am Donnerstag startet. Daneben haben wir viele Tests sowie den Praxis-Eindruck zum Handheld-PC von Valve für euch geplant. Doch wie eine User-Frage offenbart, würden wir am liebsten noch mehr testen in diesen vollgepackten ersten Monaten im Jahr 2022.

Die Timecodes des heutigen MoMoCas: