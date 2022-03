Battle Brothers: Of Flesh and Faith: Details zur Oath-Takers-Fraktion

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bereits in der letzten Woche gaben die Hamburger Overhype Studios Details zur neuen Anatomisten-Fraktion bekannt. Im letzten Blog-Post verrieten die Entwickler genaueres über die Fraktion der Oath-Takers, die ebenfalls im jüngst angekündigten Battle-Brothers-DLC Of Flesh and Faith vertreten sein sollen.

Bei den Oath-Takers handelt es sich um ritterliche Eidgeschworene, die ihr Seelenheil im Glauben suchen. Dabei folgen die Paladine den Tugenden des jung verstorbenen Anselm, der ihnen als Inbegriff der Rechtschaffenheit Orientierung gibt. Wenn es Not tut, sind sie bereit, sich für das größere Wohl zu opfern.

Die Oath-Takers:

Starten mit zwei erfahrenen Kriegern und guter Ausrüstung.

Besitzen von Anfang an ihre Kompanie-Standarte und ein Relikt, welches die Schärpe des Sergeanten ersetzt.

Das Ambitionssystem, das ursprünglich im Spiel implementiert ist, wird durch ein einzigartiges Eid-System ersetzt

Haben eigene gut dekorierte Rüstungsgegenstände.

Bringen ein neues Banner in die Menüauswahl.

Eidgeschworene können nun auch im Spiel als Söldner angeheuert werden, auch wenn ihr einen anderen Hintergrund spielt.

Lösen eine Reihe neuer Zufallsereignisse im Spiel aus.

Besonders das eigene Eid-System verspricht Spannung, da mit ihm auch eine zeitliche Komponente zum Einlösen der Schwüre einhergeht. Jeder der zwölf verschiedenen Eide muss nach zehn Tagen im Spiel erledigt sein und gibt eine bestimmte Menge an Renown. Die Menge ist dabei einerseits abhängig vom Eid selbst, als auch vom Schwierigkeitsgrad, auf dem ihr diese Partie spielt. Als Beispiele für die Eide, die für den aktiven Zeitraum Vor- und Nachteile bringen, erklären die Entwickler unter anderem den "Eid der Ehre". Bei diesem Eid starten alle Kämpfer mit hohem Selbstbewusstsein in den Kampf, es sind euch aber sämtliche Fernkampfwaffen untersagt. Zusätzliche Ehre, also Renown, erlangt ihr, indem eure Söldner Gegner im Zweikampf erledigen, sprich ohne umstehende Beteiligte.

Der kostenlose Zusatzinhalt soll bereits am 10.3.2022 auf Steam und wenig später auch auf den Konsolen erscheinen. Wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten.