PM: GTAV und GTA Online kommen am 15. März zu PS5 (Sony Playstation Blog)

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online kommen am 15. März zu PlayStation 5 und bringen actiongeladene Blockbuster-Story-Mode-Abenteuer und die dynamische, sich immer entwickelnde Welt von GTA Online zu PlayStation 5 – mit einer ganzen Reihe von Verbesserungen für neue und bekannte Spieler.

Die neuen Versionen von GTAV und GTA Online machen die Erfahrung noch vielseitiger, detaillierter und imersiver als je zuvor und neue Grafik-Modi bringen euch mehr Realitätsnähe und Leistung mit bis zu 60 FPS und 4K-Grafiken sowie Ray Tracing und verbesserterr Texturqualität und der Nutzung von technischen Verbesserungen der PlayStatio 5 für schnellere Ladezeiten, immersives 3D-Audio, besseres haptisches Feedback und vielem mehr.

Erlebt die verwobenen Geschichten von Franklin, Michael und Trevor in der sonnenverwöhnten Metropole Los Santos und der abgelegenen Landschaft von Blaine County in noch mehr Details als je zuvor, wenn ihr von neuen Leveln an visueller Realitätsnähe überrascht werden könnt.

Wählt aus den drei detaillierten neuen Grafik-Einstellungen, um eure Erfahrung an das anzupassen, was euch am wichtigsten ist. Im Fidelity-Modus erlebt ihr höchste visuelle Qualität und zielt auf 30 FPS. So unterstützt die PlayStation 5 auch native 4K-Auflösung mit aktiviertem Ray Tracing. Im Performance Modus könnt ihr euch auf das responsivste Gameplay verlassen und mit 60 FPS spielen. In diesem Modus spielt ihr auf der PlayStation 5 mit aufgestockter 4K-Auflösung. Zusätzlich gibt es für PlayStation 5 den Performance RT Modus, ein Hybrid der beiden anderen, in dem ihr aufgestockte 4K-Auflösung mit Ray Tracing und bis zu 60 FPS erlebt.

Diese neuen Versionen bieten euch auch insgesamt Verbesserungen, zu denen schnellere Ladezeiten, eine größere Variation in der Bevölkerung und im Verkehr, dichtere Vegetation, bessere Lichtqualität über Schatten, Wassereflektionen und andere Elemente gehören. Dazu kommen verbessertes Anti-Aliasing, Bewegungsunschärfe, extrem detaillierte neue Explosionen, Feuer und vieles mehr.

Die massive und konkurrenzlose Erfahrung von GTA Online – mit nie gesehenen über Acht Jahren Spielzeitinhalten hinzugefügt durch über 40 einzigartige Updates – entwickelt sich dank der Macht der PlayStation 5 weiter. Die neue Generation von GTA Online beherbergt eine Reihe neuer Fahrzeuge und einen Neuankömmling in Los Santos Car Meet: Hao’s Special Works.

Hao’s Special Works umfasst die besten Fahrzeugupgrades, eine neue Rennklasse mit besonders modifizierten Fahrzeiten und eine wöchentliche Rotation von Hao’s Special Works Time Trials mit einem Premium Test Ride, in dem ihr euch kostenlos hinter das Steuer der neuen modifizierten Fahrzeuge setzen könnt.

Zusätzlich zum Zugriff als Teil von GTAV wird GTA Online zum ersten mal auch allein als Einzeltitel über PlayStation 5 verfügbar sein. Und in den ersten drei Monaten nach dem Start wird GTA Online auch zum Download und behalten kostenlos* verfügbar sein – ein exklusives Angebot für PlayStation-5-Spieler, das es einfacher als je zuvor für neue Spieler macht, alles zu erleben, was GTA Online zu bieten hat.

Und neue Spieler bentöigen vielleicht mehr als nur eine Waffe im Gürtel, um in Los Santos zu überleben, also haben wir ein neues Career Builder Feature eingebaut, das explizit neue Spieler adressiert – oder alle, die ihren Charakter resetten und einen Neuanfang wollen. Ihr bekommt hier einen leichten Einstieg in die kriminelle Welt von Southern San Andreas. Mit diesem System erhaltet ihr einen 4 000 000 GTA$ Bonus, mit dem ihr die essenziellen Grundlagen aus Buisness Properties, Fahrzeugen und Waffen auswählen könnt.

Darüber hinaus könnt ihr euch in GTA Online für PlayStation 5 auf eine Vielzahl neuer Lebensqualitätsboni freuen, zu denen eine neue Vorstellung und ein Tutorial für neue Spieler, ein neues Front-End-Hauptmenü, das euch erlaubt, direkt in den Freemode, Heists, Races, Adversary Modus, den neusten wöchentlichen Event-Content und mehr zu springen.

Grand Theft Auto V und GTA Online gehen einen Schritt weiter auf PlayStation 5 mit einer Vielzahl von Features, die die besonderen Vorteile der PlayStation 5 ausnutzen.

Die Macht der PlayStation 5 liefert neue Level von Realitätsnähe und Leistung, mit neuen Grafikmodi, die bis zu 4K-Auflösung liefern können, 60 FPS im Gameplay, HDR-Licht-Optionen, Ray Tracing, Texturupgrades und vieles mehr.

Springt schneller in die Action dank der SSD der PlayStation 5 mit verbesserten Ladezeiten, die euch schneller in die Welt von Los Santos und Blaine Country bringen.

Erlebt jeden Moment der Action durch den DualSense Wireless Controller und seine adaptiven Auslöser und das fortschrittliche haptische Feedback, durch das ihr neue Erfahrungen erleben könnt wie die Veränderungen der Straßenoberlächentextur und zusätzliche Erfahrungen wie spezifische Wetterereignisse, gerichteter Schaden, Feedback von Explosionen und mehr.

Hört die Action glasklar mit Tempest 3D AudioTech – vom Röhren eines gestohlenen Autos, über Schüssen in der Nähe bis zum Brüllen eines Helikopters über euch und mehr.

Von PS4 und XBox One werdet ihr sowohl den Fortschritt im GTAV-Story-Modus als auch eure aktuellen GTA-Online-Charaktere und den Fortschritt mit einem einmaligen Umzug auf die PS5 übertragen können.

Ab heute können Spieler damit anfangen, ihren Story-Modus-Fortschritt zu übertragen, indem ihr einen Speicherstand auf den Rockstar Games Social Club ladet. Um den Prozess zu beginnen, gebt GTAV in Ihren aktuellen Konsolenaccount ein und wechselt in den Spiele-Tab des Pause-Menüs. Von da aus könnt ihr die Upload Save Game Option wählen. Bitte beachtet, dass ihr nur ein Spiel pro Plattform zur Zeit speichern könnt und dass die Speicherstände 90 Tage zum Download bereit stehen.

Spieler mit einem Rockstar-Games-Social-Club-Account können auch den Fortschritt ihrer GTA-Online-Charaktere am 15. März auf PS5 übertragen, wenn sie das Spiel auf der PS5 starten. Der Umzug nimmt Charaktere, GTA$, Fortschritt, Statistiken, Fahrzeuge, Eigenschaften, Waffen, Kleidung und von Spielern kreierte Jobs mit. **

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online werden ab dem 15. März im PlayStation 5 Konsolenstore verfügbar sein, wobei Vorverkauf und Vorladezeiten am 8. März beginnen und der physische Release im April liegen wird. Bleibt für mehr Details dabei.

* Das Angebot ist ab dem 15. März 2022 bis zum 14. Juni 2022 verfügbar. Download aus dem PS5 Console Store. Ihr benötigt PlayStation Plus zum Spielen (mit Abokosten).

** Spieler können ihre GTA$ nur beim Transfer von PS4 zu PS5 mitnehmen.