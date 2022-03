PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis zum 11. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

Dawn of the Monsters

In diesem Manga-inspirierten Side-Scroller-Kaiju-Beat-’em-up duellieren sich riesige Monster: Du übernimmst die Kontrolle über einen der vier Giganten Megadon, Aegis Prime, Tempest Galahad und Ganira. Je nachdem wie du Dich entscheidest, warten unterschiedliche Fähigkeiten und Spielstile auf Dich.

Splash Cars

In Splash Cars bringst Du Farbe in eine triste Welt, indem Du als Fahrer hinter Dir eine leuchtende Farbspur hinterlässt. Du wählst aus einer Reihe eigens entworfener Autos und rast durch die Karte, um Straßen, Bäume und Gebäude zu altem Glanz zu verhelfen.

Aztech Forgotten Gods

In diesem Cyber-Stone-Action-Adventure lernst Du Achtli kennen, eine junge Frau, die gegen längst vergessene Götter kämpft. Nur so kann sie die Wahrheit hinter einer mesoamerikanischen Metropole vollständig aufdecken. Von entscheidender Bedeutung ist ein uraltes Artefakt, das ihr auf ihrer Mission Kraft und Anmut verleiht.

Dungeon Color

Im Top-Down-Puzzlespiel Dungeon Color variierst Du die Farbe Deiner Flamme, um die Regenbogenflamme jedes Raumes zu erreichen. Die entscheidenden Türen öffnen sich nur mit dem richtigen Farbcode.

Hotel Transsilvanien: Schaurig-schöne Abenteuer

In Hotel Transsilvanien: Schaurig-schöne Abenteuer erforschst Du die Märchenwelten der Sony Pictures Animation-Filme! In der Rolle von Drac und Mavis manövrierst Du Dich durch einzigartige Welten und machst Dich gefasst auf zahlreiche bekannte Gesichter und Geschichten – von „Rotkäppchen“, „Des Kaisers neue Kleider“ bis hin zu „Ali Baba und die vierzig Räuber“…

The Last Cube

Als letzter verbliebener Würfel musst Du großen Mut unter Beweis stellen! Wage Dich vor, in die Welt der trostlosen Quader, wo verschiedene 3D-Rätsel auf Dich warten. Diese kannst Du auf Deine ganz eigene Art lösen: Rüste hierfür Deinen Würfel mit Aufklebern aus und nutze besondere Kräfte. Je weiter Du kommst, desto umfangreicher werden Deine Fähigkeiten. Sei gespannt, zu was Dein kleiner Würfel fähig ist.

Retro Pixel Racers

Retro Pixel Racers ist ein unterhaltsames, im Retro-Look gehaltenes, Top-Down-Arcade-Rennspiel. Starte Deine Motoren und bereite Dich auf das wildeste Rennspiel aller Zeiten vor. Kleine Autos rasen hier über aufregende Kurse.

RPG Time: The Legend of Wright

Es ist Zeit für ein Abenteuer – und nach der Schule ist die Zeit reif für RPGs! Du lernst einen spielbegeisterten Jungen namens Kenta kennen, der Deine Abenteuer per Hand in sein Notizbuch zeichnet. Jedes Mal, wenn Kenta eine Seite umblättert, warten neue, aufregende Gimmicks und Tricks auf Dich!

Submerged: Hidden Depths

Eine versunkene Stadt und verlassene Dörfer, die von rätselhaften Kreaturen bewohnt werden. Dazu lauert unter der Oberfläche des Ozeans eine zornige Gestalt. Submerged: Hidden Depths nimmt Dich mit in eine Zeit, in der es darum geht, die versunkenen Ruinen einer vergessenen Welt zu erkunden.

Time Loader

Im Mittelpunkt von Time Loader, einem handlungsorientierten Puzzle-Plattformer mit winzigen Robotern, stehen sich verändernde Umgebungen, nostalgische Klänge und eine simple Technik. Du reist am Steuer eines kleinen Roboters zurück in die 90er-Jahre und sollst einen tragischen Unfall verhindern. Erkunde das Haus Deines Schöpfers, löse knifflige Rätsel, erwirb einzigartige Upgrades und betrachte gewöhnliche Haushaltsgegenstände aus einer völlig neuen Perspektive.

WWE 2K22

Von der Tribüne direkt in den Ring: Mit WWE 2K22 übernimmst Du die Kontrolle über das WWE-Universum. Sämtliche Elemente wurden neugestaltet und fühlen sich nun so real an, als stündest Du bei WrestleMania im Ring. Präsentiere Deine Dives, Kickouts und Finisher mit den größten WWE-Superstars. Wenn Du die WWE 2K22 Deluxe Edition vorbestellst, legst Du sogar drei Tage vor allen anderen los.

Young Souls

Xbox Game Pass and PC Game Pass – Ein prächtiger 2D-Brawler, der actiongeladene RPG-Elemente aufgreift. Du rüstest Dich mit Items aus und reist zwischen den Welten, während in der Zwischenzeit rebellische Zwillinge um die Rettung ihres Ziehvaters ringen.

Cosmos Bit

Du schlüpfst in die Rolle der heldenhaften Weltraumkriegerin Stella Mironova und erkundest eine Welt voller Abenteuer. In Cosmos Bit erlebst Du den Charme der 8-Bit-Ära wieder, der von klassischen Plattform-Action-Titeln aus den 80er und 90er Jahren inspiriert wurde.