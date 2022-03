Mit oder ohne Politik?

Teaser Aufgrund des Ukraine-Krieges ziehen einige Entwickler Konsequenzen. Wir fragen euch heute: Ist das gerechtfertigt oder sollten Entwickler nicht politisch werden?

Der Krieg in der Ukraine ist ein Thema, das nicht nur für hitzige Diskussionen sorgt, sondern auch Auswirkungen auf die Spielebranche hat. EA hat russische Teams aus FIFA 22 und NHL 22 entfernt, CD Projekt hat die Verkäufe in Russland und Belarus gestoppt, 11 Bit Studios spenden die generierten Einnahmen aus Verkäufen von This War of Mine an ukrainische Hilfsorganisationen. Das sind ein paar Beispiele dafür, wie sich Weltpolitik auf die Entscheidungen von Entwicklern und Publishern auswirken kann. Natürlich ist dieser aktuelle Fall nicht das erste Mal, dass sich Geschehnisse auf der Welt auf unser aller Lieblingshobby auswirken.

Dann stellen wir uns doch die Frage, wie ihr zu solchen Schritten steht. Sollten Videospiele und Politik strikt getrennt werden oder hängt das eine unweigerlich mit dem anderen zusammen? Ist es der richtige Schritt von Entwicklern, die russische Bevölkerung für die Taten der Regierung zu "bestrafen"? Darf Kingdom Come - Deliverance boykottiert werden, weil Daniel Vavra ein Shirt ein umstrittenen Musikband trägt? Kann das Spiel Ancestors Legacy abgestraft werden, weil weite Teile der Entwickler Verbindungen zur rechten Szene haben? Verratet uns eure Meinung mit eurer Stimme!

Bei der Diskussion in den Kommentaren bitten wir um einen respektvollen Umgang miteinander!

