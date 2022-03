Ghostwire - Tokyo Präludium: Kostenlose Visual Novel auf PS4 und PS5

PC Xbox X PS5

Am 25. März 2022 wird mit Ghostwire - Toyko (zur Preview) das neueste Werk des Horror-Veteranen Shinji Mikami (Resident Evil, The Evil Within) und seines Studios Tango Gameworks. Um euch auf den baldigen Release einzustimmen, hat das Studio mit Ghostwire - Toyko Präludium eine kostenfreie Visual Novel veröffentlicht. In dieser spielt der Geisterdetektiv KK, von dem der Charakter des Hauptspiels besessen ist, eine große Rolle.

Herunterladen könnt ihr Präludium ab sofort auf eure PS4 und PS5. Einen ersten Eindruck vom Prequel könnt ihr euch in einem ersten Trailer verschaffen. Diesen haben wir nachfolgend für euch verlinkt.