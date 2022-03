CD Projekt stoppt Verkäufe über GOG in Russland und Belarus

Der polnische Publisher CD Projekt hat heute über Twitter verkündet, mit sofortiger Wirkung alle Verkäufe über seine Spiele-Distributionsplattform GOG in Russland und Belarus einzustellen. Ab heute werde man außerdem auch mit den Vertriebspartnern daran arbeiten, sowohl digitale Verkäufe als auch physische Auslieferungen von Spielen und sonstigen Produkten von CD Projekt auf dem Gebiet Russlands und Weißrusslands (Belarus) zu unterbinden.

Unter anderem heißt es in der Stellungnahme:

Wir wissen, dass diese Entscheidung Spieler in Russland und Belarus betrifft, die nichts mit der Invasion der Ukraine zu tun haben. Doch wir wollen damit zur Stärkung der internationalen Diskussion beitragen, was in der Mitte Europas passiert.