Teaser Im Editorial verrät Chefredakteur Jörg Langer interessierten Premium-Usern, was so hinter den Kulissen von GamersGlobal los ist. In diesem speziellen Fall verrät er, was gerade in seinem Kopf los ist

Eilmeldung! Fury Software hat sich entschlossen, aus Strategic Command WW2 World in Conflict die UdSSR herauszupatchen, um ein Zeichen zu setzen. Fans weltweit sind entrüstet, weil sie dadurch ihren aktuellen Spielstand verlieren. Andere wittern rechtsradikale Tendenzen bei den Machern, da es in Zukunft Nazideutschland zu leicht gemacht werde. Wieder anderen geht die "Cancel-Kultur" nun endgültig zu weit, irgendwo muss jetzt auch mal gut sein! Es müsste mal was anderes ausprobiert werden, mit Stalin reden, zum Beispiel! Oder mit Hitler.



Zurück in die Jetztzeit: Mit Putin reden – darauf ist der militärindustrielle Komplex, angeführt von den hinterhältigen USA und mit Deutschland als willigem Helferlein, bekanntlich nicht gekommen in den letzten 20 Jahren. Stattdessen zwingt die bitterböse NATO ständig total russlandfreundliche ehemalige Ostblockstaaten gegen deren Willen in die Reihen des imperialistischen Angriffsbündnisses!

Nein, dies wird kein Langer Lästert, sondern immer noch ein Editorial, und nein, Fury Software hat nichts dergleichen angekündigt, das ist einfach eine absurde Phantasie, die sich mir aufgedrängt hat bei all den Absurditäten gerade. Am absurdesten finde ich es, was gerade in der Ukraine passiert. Es hilft ja nichts: Uns alle beschäftigt dieser Tage die russische Vorneverteidigung gegen Nazis und Terroristen, wie es sie in der Ukraine offenbar in Hochhaus-Appartements, auf öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern und in der Nähe des Kiewer Fernsehturms zuhauf gibt. Die geknechtete sonstige Bevölkerung hat sogar so viel Angst vor ihrer Regierung, dass sie gerade hunderttausendfach das Land verlässt. Bestimmt kommen die Menschen sofort zurück, sobald das brave Brudervolk erst die vollständige Kontrolle übernommen hat!

Notiz an mich selbst: Es sollte doch kein Langer lästert werden.