Die Siedler: Ubisoft verschiebt Aufbau-Wusel-Spiel

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Siedler ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich sollte der neueste Teil von Die Siedler bereits in knapp zwei Wochen, am 17. März 2022 erscheinen. Wie Ubisoft nun in einem Tweet bekannt gegeben hat, müsst ihr noch etwas länger warten, bevor ihr loswuseln könnt. Einen genauen neuen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Die jüngste Closed Beta war eine großartige Gelegenheit für alle teilnehmenden Spieler:Innen, wertvolles Feedback zum aktuellen Zustand des Spiels zu geben, und wir möchten uns für eure Beteiligung bedanken. Während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte.

So das Statement. Damit dürfte das Studio durch die Blume sagen, dass das Spiel in der Beta nicht gerade gut aufgenommen wurde. Auch Jörg war in seiner Viertelstunde zu Die Siedler nur bedingt angetan von dem neuen Serienteil.