PM: 7 Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Start in BABYLON'S FALL! (Square Enix)

Wächter! Heute ist ein bedeutender Tag in Neo Babylon: BABYLON'S FALL ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam erhältlich.

Vielleicht habt ihr ja schon unseren Übersichtsartikel gesehen, in dem ihr alles findet, was ihr wissen müsst, um als Wächter loszulegen. Hier hätten wir aber noch ein paar Tipps für euch, dank denen ihr hoffentlich so weit auflevelt, dass selbst der mutigste Gallu euch fürchtet!

Zu Beginn von BABYLON'S FALL könnt ihr aus drei Fraktionen wählen: Die Geleilion, die Agavian und die Huysian.

Die Huysianer sind erfahrene Seeleute aus dem Osten, während die Geleilion in tiefer Verbindung mit der Natur stehen. Wenn ihr mit dem Spiel beginnt, solltet ihr euch kurz überlegen, was am besten zu euch passt. Aber macht euch keine Sorgen, dass ihr euch damit in eine Sackgasse manövriert: BABYLON'S FALL lässt euch mit drei Charakterplätzen agieren. Es gibt auch noch eine weitere Fraktion, die Molzamite, die am 22. ins Spiel kommen wird. Also vergesst nicht, euch alle Optionen offen zu halten.

Welche Fraktion ihr wählt, wirkt sich darauf aus, wie ihr euren Gideon-Sarg individualisieren und welche Dynamis-Fähigkeiten ihr erlernen könnt. Jegliche Beute, die ihr verdient, wird zwischen allen Charakteren geteilt!

Ein bisschen Starthilfe kann nicht schaden! Der Conch-Shop bietet verschiedene Starter-Pakete, die extra dafür ausgelegt sind, neuen Wächtern unter die Arme zu greifen ("Conch" ist die kostenlose Spielwährung). Um zum Conch-Shop zu gelangen, müsst ihr ein Gespräch mit Pygmalion im Wächter-Hauptquartier beginnen.

Es sind verschiedene Starter-Pakete verfügbar, und jedes liefert eine einzigartige Kombination von Gegenständen, die einen anderen Spielstil unterstützen. Probiert sie alle aus und findet heraus, was am besten zu euch passt!

Euer Gideon-Sarg besitzt vier Fortschrittspfade. Jeder Wert kann durch Ausgeben von GP verbessert werden, die ihr erhaltet, wenn ihr euren Wächter auflevelt!

Vergesst nicht, zwischen euren Kämpfen im Turm nachzusehen, was für euren Gideon-Sarg verfügbar ist, verbessert ihn und experimentiert mit den verschiedenen verfügbaren Optionen! Später im Spiel erhaltet ihr sogar verschiedene Gideon-Särge für unterschiedliche Skill-Setups.

Dieser Rat ist wahrscheinlich der älteste Hut im Spieleuniversum, aber sei's drum: Vergesst nicht, die vielen Winkel abseits des Hauptpfades von BABYLON'S FALL zu erkunden. An etlichen Stellen wartet Beute auf euch, also scheut euch nicht, die verschiedenen Areale gründlich unter die Lupe zu nehmen. Kisten können Spielwährung und Relikte enthalten, die neue Ausrüstungsstufen freischalten.

Auf eurem Weg durch den Turm erhöht sich euer Macht-Level. Je höher es ist, desto mehr Schaden fügt ihr Gegnern zu. Macht ist wichtig, aber seltene Waffen und Verzauberungen können ebenfalls dafür sorgen, dass euer Wächter nach besten Kräften seine Schlachten schlägt.

Seht euch auf jeden Fall die Macht-Level eurer Beute an, aber behaltet im Hinterkopf, dass Ausrüstung mit höherer Seltenheit oder mit Verzauberungen genauso machtvoll sein kann.

Mit eurer Ausrüstung in BABYLON'S FALL könnt ihr eine Menge anstellen, also vergesst nicht, unserem hiesigen Schmied im Wächter-Hauptquartier einen Besuch abzustatten.

Ihr könnt Ausrüstung (ein wenig später im Spiel) herstellen, verbessern, stärken, recyceln und verfeinern. Das Verbessern eines Gegenstands erhöht seine Grundwerte und verstärkt den Effekt von Verzauberungen - diese Aktion lohnt sich also richtig! Das Verfeinern gibt euch die Möglichkeit, einen Gegenstand (Waffe oder Ausrüstung) oder erhaltene Verzauberungen zu ersetzen.

Es ist stets eine kluge Idee, bei eurer Rückkehr in das Wächter-Hauptquartier zwischen Quests die Schmiede zu besuchen, um an der Ausrüstung zu arbeiten und herauszufinden, welche eurer Optionen die besten sind!

##Verzichtet nicht auf Accessoires!

Accessoires sind Ausrüstungsteile, die eurem Wächter Verzauberungen verleihen! Im Verlauf der Story werdet ihr die Möglichkeit bekommen, bis zu drei Accessoires auszurüsten.

Es gibt einige Verzauberungen, die es nur bei Accessoires gibt und die auch die Fähigkeit verleihen, bestimmte Spezialaktionen auszuführen. Durch die Wahl von Accessoires, die zu den Verzauberungen eurer Waffen und Rüstung passen, könnt ihr euch einen Charakter erschaffen, der noch besser an eure Art zu spielen angepasst ist

BABYLON'S FALL ist ab sofort auf PS4, PS5 und Steam erhältlich!

Mehr Hilfe für euer Abenteuer findet ihr auf der Hanging Garden Community Seite, wo es eine ganze Reihe praktischer Themen rund um BABYLON'S FALL gibt.

