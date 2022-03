PM: Liebt, wen ihr wollt: Wählt, wie ihr Yu und Kay spielen möchtet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Haven spielt ihr Yu und Kay, ein junges Paar, das nicht zusammen sein darf. Das Universum versucht mit aller Macht, sie voneinander zu trennen, doch sie kämpfen für ihre Liebe.

In Haven geht es darum, frei zu entscheiden, wen ihr liebt. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über dieses kostenlose Pärchen-Update. Ab sofort könnt ihr das Spiel mit dem Paar eurer Wahl spielen: entweder als Frau und Mann, mit zwei Frauen oder mit zwei Männern.

Die Geschichte von Haven wird dadurch nicht verändert. Ihr spielt immer noch als Yu und Kay, doch das Spiel bietet jetzt mehr Anpassungsoptionen für das Paar. Haven zeigt jetzt mehr Arten von Liebe!

Ihr werdet feststellen, dass Kay und Yu in allen spielbaren Versionen sehr ähnlich aussehen. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens sind es dieselben Charaktere mit derselben Persönlichkeit, Hintergrundgeschichte und demselben Leben. Zweitens mussten wir aus technischen Gründen dieselbe Größe, Frisur und Körperform beibehalten.

Eigentlich sollte es in Haven ursprünglich um acht Paare mit den verschiedensten Beziehungsformen gehen. Während der Entwicklung wurde klar, dass wir uns von unserer anfänglichen Vision verabschieden mussten, also haben wir uns auf zwei Charaktere beschränkt. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, doch sie hat uns ermöglicht, die einzigartige, emotionale Geschichte von Yu und Kay erzählen.

Direkt nach der Veröffentlichung haben wir mit der Arbeit an dem Pärchen-Update begonnen. Auch das Update musste sich an den Qualitätsstandards messen, die zur Veröffentlichung des Spiels galten, weshalb wir neue 3D-Modelle geschaffen und alle 2D-Charaktermodelle im Spiel neu gezeichnet haben. Wir haben nur die Anfangsanimation unangetastet gelassen, nach der ihr auswählen könnt, welche Version von Kay und Yu ihr spielen wollt.

Kay und Yu werden in der neuen Version von zwei fantastischen Schauspielern gesprochen: Lexie Ann Kendrick und Ryan Highley haben den Charakteren durch unser 80.000 Zeilen starkes Skript Leben eingehaucht. Wir haben außerdem dafür gesorgt, dass der Dialog in jeder der acht Sprachen, in denen Haven zur Verfügung steht, passend ist. Direkte oder indirekte Anspielungen auf das Geschlecht wurden angepasst, sodass sie deine Einstellungen wiederspiegeln (wenn Yu Kay mit „Mister“ anspricht, funktioniert das nicht, wenn sie eine Frau ist).

Die Geschichte von Yu und Kay erzählt von zwei Menschen und zwei miteinander verwobenen Leben, die die Spieler im Laufe des Spiels kennen und lieben lernen. Wir wurden oft gefragt, ob Spieler das Geschlecht der Charaktere in Haven auswählen können. Wir sind stolz darauf, die Geschichte dieses Liebespaares neu zu erzählen und es mehr Spielern zu ermöglichen, sich mit ihnen zu identifizieren.

Hoffentlich haben viele neue Spieler Lust darauf, ihren Lieblingsversionen von Yu und Kay (und Oink) zu begegnen und die Abenteuer der beiden auf dem Planeten Source zu erleben.

Schaut euch das Update im Spiel an. Von heute an kostenlos erhältlich auf PS4 und PS5.