PM: Macht mit beim #IAmAloy Community-Wettbewerb (Sony Playstation Blog)

Aloys Abenteuer gehen weiter! In Horizon Forbidden West stürzt sich die mutige Abenteurerin in neue Gefahren und sieht dabei auch noch richtig cool aus. Gefallen euch die Outfits von Aloy auch so gut wie uns? Dann nehmt an unserem #IAmAloy Cosplay-Community-Wettbewerb teil und verkörpert die ikonische Helden in einem ihrer Kostüme.

Wenn ihr dazu noch ein bisschen Inspiration haben möchtet, scrollt unbedingt bis ganz nach unten: Die Cosplayerin MsSkunk steckt schon einige Wochen in den Vorbereitungen für ihre Version von Aloy. Sie hat bereits 2017 ein tolles Kostüm gefertigt und wird wieder in die heldenhafte Rolle schlüpfen.

Falls ihr eure größten Talente nicht unbedingt an der Nähmaschine seht, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um eure Ähnlichkeiten mit der Heldin zu zeigen. So könnt ihr auf Social Media teilen, worin ihr Aloy gleicht. Wie genau das geht, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Um am #IAmAloy Community-Wettbewerb teilzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Ihr könnt euch mit Make-Up, Kostümen und Accessoires in Aloy verwandeln? Das wollen wir unbedingt sehen! Teilt eure besten Cosplay-Bilder der Heldin auf Social Media mit dem Hashtag #IAmAloy, um dabei zu sein. Alternativ ist es auch möglich, eure Bilder an siee.win4theplayers@sony.com zu schicken. Und denkt daran: ein fertiges Cosplay-Outfit ist für die Teilnahme nicht unbedingt erforderlich, sondern auch kleine Verwandlungen oder Accessoires werden gezählt.

Laufzeit: 03. – 31. März 2022

Eine Jury wird alle Einsendungen ansehen und drei Gewinner küren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Platz: Horizon Zero Dawn Brettspiel

Platz: Horizon Fan-Paket

Platz: Horizon Fan-Paket

Die besten eingereichten Bilder zeigen wir in einem Video auf unseren Social Media-Kanälen.

Euch verbindet etwas ganz Bestimmtes mit Aloy, das ihr uns unbedingt erzählen wollt? Fantastisch! Wie Aloy zu sein, muss sich schließlich nicht nur auf das Aussehen beziehen. In einem zweiten Wettbewerb rufen wir euch dazu auf, eure Gemeinsamkeiten mit Aloy auf Social Media zu teilen.

Vervollständigt dazu einfach den folgenden Satz und postet ihn mit dem Hashtag #IAmAloy auf Twitter und Facebook, um dabei zu sein. Alternativ ist es auch möglich, eure Bilder an siee.win4theplayers@sony.com zu schicken.

“Ich bin wie Aloy, weil …”

Laufzeit: 03. – 31. März 2022

Eine Jury wird alle Einsendungen ansehen und drei Gewinner küren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euren Satz auch grafisch in Szene setzen! Nutzt dazu einfach unsere Vorlagen und erzählt uns auf diesen Assets, welche Ähnlichkeiten ihr mit der Heldin habt. Mit Hilfe von Kleki lassen sich eure Aussagen optisch sogar noch aufpolieren. Probiert es doch mal aus!

Platz: Horizon Fan-Paket

Passend zu unserem großen Community-Wettbewerb startet die Videoreihe “Becoming Aloy”, in der ihr Stück für Stück Einblicke in den Entstehungsprozess eines so aufwendigen Cosplays erhaltet. Lasst euch davon inspirieren, selbst aktiv zu werden und erweckt Aloy mit euch zum Leben.

Wenn ihr unseren Kanälen schon länger folgt, ist euch zum Release von Horizon Zero Dawn sicher auch Sophia, aka MsSkunk aufgefallen. Sie hat schon einmal ein fantastisches Kostüm von Aloy angefertigt, sodass wir gar nicht anders konnten, als sie erneut mit ihr zusammenzuarbeiten. Ihre Liebe zum Detail und die fantastische Handarbeit von Kopf bis Fuß sind auch dieses Mal wieder klar zu erkennen.

Wir freuen uns sehr, dass MsSkunk auch dieses Jahr wieder Aloy verkörpert und wollen euch die Cosplayerin heute etwas genauer vorstellen. Welche Cosplays hängen noch in ihrem Schrank und welche Begegnung mit einem Producer hat sie besonders beeindruckt? Erfahrt es in unserem Portrait über Sophia aka MsSkunk:

“Ich mache Kostüme seit 2004, zocke aber schon seit 1996. Ich bin also ein alter Hase, wenn es um Games und Cosplay geht. Zu Videospielen kam ich durch meinen großen Bruder, der im Jahre 1996 eine Playstation 1 zu Weihnachten bekommen hat.

Meine Kindheit wurde begleitet von Klassikern wie Final Fantasy 7, Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater 2 und Metal Gear Solid. Ich hatte seitdem jede PlayStation-Konsole, weil ich es einfach schön finde, mit Freunden auf der Couch zu sitzen und gemeinsam zu zocken.

Ich habe Cosplay für mich entdeckt, um mich mit anderen Leuten auf Conventions zu connecten. Sehr schnell wurden Charaktere aus Videospielen zu meinen liebsten Kostümen und sie sind es bis heute immer noch.

Ich habe unter anderem schon Charaktere wie Lilith von Borderlands, Sadie Adler von Red Dead Redemption 2, Kassandra von Assassin’s Creed Odyssey, Rogue von Cyberpunk 2077, Chloe Frazer von Uncharted: Lost Legacy und Aloy von Horizon Zero Dawn gecosplayed. Jetzt cosplaye ich wieder Aloy, dieses Mal von Horizon Forbidden West.

Als Aloy wurde ich zu Guerrilla Games eingeladen und durfte viele tolle Menschen treffen, die an diesem Spiel gearbeitet haben. Es war einfach mega interessant und toll die Leute hinter dem Game zu sehen. Sie freuten sich über mich und mein Kostüm und ich konnte viel darüber erfahren, wie und wo sie an dem Spiel beteiligt waren. Durch mein Aloy Cosplay habe ich zudem Hideo Kojima kennengelernt, was schon immer auf meiner Liste an erster Stelle stand. BEST. DAY. EVER.

Deshalb freue ich mich umso mehr, dass PlayStation mich gefragt hat, noch einmal für sie in die Rolle der Aloy zu schlüpfen und ein Kostüm zu fertigen.”

Auf den Social Media-Kanälen von MsSkunk (Instagram, Facebook, Twitter) findet ihr zahlreiche fantastische Bilder und bekommt regelmäßig Einblicke in den Entstehungsprozess verschiedener Cosplays. Und für alle Hunde-Fans: Dackel Winnie ist auch oft zu sehen!