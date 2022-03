Switch

In unserem Noten-Vergleich zu Triangle Strategy führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Triangle Strategy

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 86

v. 100 Das Abstimmungssystem ist eine tolle Art, euer Team besser kennenzulernen. Und es hat sich jedes Mal episch angefühlt, einen Weg einzuschlagen, für den wir uns gemeinsam entschieden haben. Die Kämpfe sind vielleicht keine Revolution im Taktik-Genre, haben aber wirklich alles, was eine gute Strategie-Simulation braucht. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Die Entscheidungen, die ich während des Durchlaufs treffen musste, haben mein Moralverständnis ganz schön auf die Probe gestellt. Die Kämpfe waren teilweise bockschwer und die Story hat sich streckenweise wie ein Film angefühlt. Für jeden, der auf Herausforderungen steht und taktikbegeistert ist, kann ich Triangle Strategy nur empfehlen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.0

v. 10 Triangle Strategy überzeugt mit hübscher Grafik, kniffligen Gefechten und vielen Entscheidungen. Es ist zur Hälfte Rundentaktik und zur Hälfte Multiple-Choice-Adventure. Damit geht automatisch zu viel Ballast für Leute einher, die sich nicht für die Geschichte begeistern können. Für mich ging die Mischung gut auf.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 3.3.2022, 15:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.