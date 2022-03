Stalker 2 - Heart of Chernobyl: Entwicklung vorerst auf Eis gelegt

PC Xbox X PS5

Der ukrainische Entwickler GSC Game World hat die Arbeiten an seinem aktuellen Titel Stalker 2 - Heart of Chernobyl vorerst eingestellt. Dies wurde auf dem offiziellen Youtube-Kanal in einem gestern veröffentlichten Video bekanntgegeben.

"In der vergangenen Woche haben wir das Video zum Motion-Capturing geschnitten. Wir wollten zeigen, wie die Cutscenes erstellt werden. [...] Die letzte Woche ist lange her." beginnt das knapp anderthalbminütige, in Englisch untertitelte Video. Dabei zeigt es die Schauspieler bei der Arbeit, bevor zu Impressionen aktueller Kriegshandlungen in der Ukraine gewechselt wird.

Derzeit stehe das Überleben der Angestellten und ihrer Familien im Mittelpunkt der Bemühungen und die Spieleentwicklung sei nicht so wichtig heißt es im Video weiter. Doch man wolle definitiv weitermachen "nach dem Sieg", wie die Entwickler schreiben.

Eigentlich sollte Stalker 2 - Heart of Chernobyl am 8. Dezember dieses Jahres erscheinen. So hatten es die Entwickler, aufgrund der Verschiebung des Release-Datums vom 28. April, im Januar angekündigt. Doch aufgrund der momentan schwer einzuschätzenden Zukunft des Landes ist wahrscheinlich, dass dieser Termin nicht eingehalten werden kann – auch wenn der Termin offiziell noch nicht abgesagt wurde.