EA entfernt russische Teams aus FIFA 22 und NHL 22

In Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine, der am 24.2.2022 begann, hat EA via Twitter angekündigt, alle russischen Mannschaften aus ihrer Vorzeige-Fußballsim Fifa 2022 zu entfernen, das betrifft unter anderem den CSKA Moskau und dessen Spieler wie Igor Akinfeev. Gleiches gilt für NHL 2022, Fifa Mobile und Fifa Online.

Begründet wird die Entscheidung mit der Suspendierung aller russischen und weißrussischen Clubs durch die jeweiligen Eishockey- und Fußball-Weltverbände. Wann entsprechende Patches ausgeliefert und die Teams tatsächlich entfernt werden, ist noch unklar, es wird von "in den nächsten Wochen" gesprochen. EA spricht sich außerdem für Frieden im Krieg Russlands gegen die Ukraine aus.