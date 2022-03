Community-Projekt: Bestimmt das Thema für die nächste DU-Spezialgalerie

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neben der monatlichen Galerie Das spielen unsere User (zur aktuellen Folge) oder der Lesetipps fürs Wochenende gibt es auf GamersGlobal immer wieder auch andere Projekte, die von der Community angestoßen und organisiert werden. Als Beispiele wären etwa Galerien zu Musik in Spielen oder zu Ghost of Tsushima zu nennen.

Im Forum gibt es einen Ideen-Thread für weitere Community-Aktionen, wo ihr euch sehr gerne einbringen könnt. Aktuell stehen mehrere spannende Projekte zur Diskussion – euer Feedback würde helfen, dass ein oder zwei davon in der näheren Zukunft umgesetzt werden. Schreibt doch direkt hier in den Kommentaren, welche Themen euch so sehr interessieren, dass ihr selbst daran mit einem Beitrag mitwirken würdet!

Elden Ring: Analog zu der Galerie zu Ghost of Tsushima würdet ihr hierbei eure (Erst-) Eindrücke zu Elden Ring in Bild und Text vorstellen. Was habt ihr in dem Spiel bereits alles entdeckt? Musik-Galerie, Teil 2: Es scheint kaum vorstellbar, dass wir mit einer Galerie bereits alles Nennenswerte behandelt haben, was es im Bereich Spiele-Sountracks gibt. Eine zweite Ausgabe könnte sicher wieder interessant und abwechslungsreich werden. Nie angekündigte Traumspiele: Welches Spiel würdet ihr unglaublich gerne spielen - nur ist es nie erschienen oder angekündigt worden? Ähnlich wie bei den jährlichen Ausblick-Galerien könntet ihr hier eure Wünsche und Hoffnungen äußern. Vorschlag D: Eure 10/10-Spiele: Ursprünglich kam die Idee nach dem Test zu Cyberpunk 2077 und den Diskussionen darum auf: ihr stellt die Spiele vor, die für euch persönlich eine 10/10 verdienen. Ist es nötig oder möglich, dass ein Spiel perfekt ist, oder warum würdet ihr die Höchstnote ziehen?

Wie bei allen Community-Projekten gilt: Je stärker die Beteiligung, desto besser das Ergebnis – also traut euch!