Songs of Conquest: Early Access für zweites Quartal 2022 geplant

PC MacOS

Seit geraumer Zeit arbeiten die schwedischen Lavapotion Studios an Songs of Conquest. ursprünglich sollte der Early Access bereits 2020 starten, allerdings gab es einige Verzögerungen. Nun steht mit dem 2. Quartal 2022 ein ungefährer neuer Startzeitraum fest.

Songs of Conquest versteht sich als Hommage an Titel wie Heroes of Might & Magic. Wenn ihr also mit der genannten Reihe oder grundsätzlich dem Genre der Rundenstrategie etwas anfangen könnt, dann dürfte das Spiel durchaus einen Blick wert sein. Bei GOG.com, Steam und im Epic Games Store (siehe Quellenangaben) könnt ihr den Titel zumindest schonmal auf die Wishlist setzen.