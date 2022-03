PM: Die Aktion „Unerlässliche Favoriten“ kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Aktion mit unerlässlichen Favoriten kommt am Mittwoch, 2. März, in den PlayStation Store. Für begrenzte Zeit* könnt ihr euch über Rabatte auf verschiedene PlayStation-Titel freuen: Holt euch Spiele, auf die ihr schon lang ein Auge geworfen hattet, oder findet neue Favoriten

Reden wir nicht länger um den heißen Brei herum und sehen uns einige Titel in dieser Aktion an, die ihr unten findet. Begebt euch in den PlayStation Store, um die gesamte Liste der Angebote zu sehen.

FIFA 22 Ultimate Edition PS4™ & PS5™

Aktion gültig bis 17.03.2022

Among Us

Aktion gültig bis 17.03.2022

Dead by Daylight PS4™ & PS5™

Aktion gültig bis 17.03.2022

Fall Guys: Ultimate Knockout

Aktion gültig bis 17.03.2022

The Last of Us Part II

Aktion gültig bis 17.03.2022

MLB® The Show™ 21 PS5

Aktion gültig bis 17.03.2022

Marvel's Spider-Man

Aktion gültig bis 17.03.2022

Dying Light: Platinum Edition

Aktion gültig bis 17.03.2022

Far Cry 6 – Ultimate Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 17.03.2022

Diablo III: Eternal Collection

Aktion gültig bis 17.03.2022

RESIDENT EVIL 3

Aktion gültig bis 17.03.2022

Dreams™

Aktion gültig bis 17.03.2022

* Die „Unerlässliche Favoriten“-Werbeaktion des PlayStation Store läuft von Mittwoch, 2. März, ab Mitternacht (Ortszeit) bis Mittwoch, 17. März, um 00:59 Uhr (Ortszeit).