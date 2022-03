Microsoft Flight Simulator: Ab sofort aus der Cloud über die Wolken

PC Xbox X

Im August 2020 hat Microsoft mit dem Microsoft Flight Simulator eine neue Iteration der Simulationsreihe veröffentlicht, im Juli 2021 folgte die Umsetzung für die Xbox Series X/S. Der Flight Simulator setzt auf Cloud-Technologie, um die überflogenen Gebiete möglichst realistisch darzustellen.

Wie Microsoft nun bekannt gibt, wird man die Cloud noch auf andere Weise nutzen, ihr könnt den Titel ab sofort auch streamen. Als technische Basis für die Version, die an euch ausgeliefert wird, nutzt das Unternehmen angepasste Xbox-Series-X-Hardware, so dass ihr auch ohne einen starken PC oder eine neue Konsole in schönster Grafik über die Wolken fliegen könnt. Zugriff auf den Cloud-Gaming-Dienst habt ihr als Abonnent des Game Pass Ultimate.