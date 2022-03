PM: Two Point Hospital: Rasante Rettung (DLC) erscheint am 15. März 2022 via Steam und im Microsoft Store (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Hospital: Rasante Rettung (DLC) erscheint am 15. März 2022 via Steam und im Microsoft Store

– DAS RENNEN IST ERÖFFNET! –

London, England – 1. März 2022 – Die wunderbaren Menschen von Two Point County benötigen dringend Hilfe, aber die traditionellen Methoden sind den Gefahren der heutigen Zeit nicht gewachsen. SEGA Europe Limited und Two Point Studios™ Limited können bestätigen, dass die neue Erweiterung „Rasante Rettung“ für Two Point Hospital™ am 15. März 2022 zum Preis von 8,99 Euro zur Rettung anrückt. Rasante Rettung ist ab sofort für PC auf Steam und im Microsoft Store mit einem Vorbestellerrabatt von 10% bis zum 15. März 2022 verfügbar.

In Two Point Hospital: Rasante Rettung erleben die Spieler und Spielerinnen einen neuen und aufregenden Spielmodus, in dem sie das Kommando über eine außergewöhnliche Flotte innovativer und unorthodoxer Krankenwagen übernehmen, die für jeden Notfall ausgelegt sind. Die Spieler müssen ihre ständig wachsende und sich verbessernde Ambulanztruppe einsetzen, um Patienten in Krankenhäuser in ganz Two Point County zu bringen und ihre Krankheiten zu heilen, sobald ein Notfall über die neue „Einsatz“-Taste eintritt.

Rase an neuen und bekannten Orten in Two Point vorbei, von den kalten und winterlichen Spitzbergen bis zu den tropischen Inseln von Pebberly Island, um kranke Patienten abzuholen. Gehen Sie die Extrameile und schicken Sie glänzende neue Straßenambulanzen wie den Großen Heiler oder vermeiden Sie den Verkehr, indem Sie den Ballonaufzug rufen und Ihre Patienten und Patientinnen in Sicherheit fliegen. Schalten Sie einen Gang höher, wenn Sie gegen konkurrierende Krankenhäuser antreten, denn diese haben ihre eigene aufgemotzte Krankenwagenflotte. In diesem Geschäft zahlt es sich aus, als Erster am Ziel zu sein!

Two Point Hospital: Rasante Rettung bietet drei neue Standorte und drei neue, vollständig animierte Behandlungsräume. Entdecken Sie alle 19 neuen Krankheiten (sechs visuelle), wie Wolkenbruch, Summschädel und Schneeschreck – und nutzen Sie neue Heilmaschinen, wie die Honigklappe, um die Patienten wieder auf den Weg der Besserung zu bringen. Die neue Erweiterung enthält auch eine Reihe von auffälligen neuen Gegenständen, wie eine Krankenwagen-Rennstrecke, Regenbogenbögen, einen Enteneimer und vieles mehr!

Wer mehr über Two Point Hospital erfahren möchte, meldet sich unter www.twopointhospital.com für den Hospital Pass-Newsletter an und erhält den begehrten Spielgegenstand, die Goldene Toilettensammlung. Mehr zum Spiel gibt es auf YouTube, Facebook und Twitter.

