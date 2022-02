Darauf freut sich die Redaktion im... März 2022

Was kommt nach der Highlight-Flut?

Teaser Auf was soll man sich noch freuen, wenn Anfang März bereits Highlights wie Horizon Forbidden West, Elex 2 und Elden Ring erschienen sind? Unsere Autoren und Internen haben die Antworten.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich habe immer noch nicht den neuengesehen – vielleicht wäre das ja was, trotz der durchwachsenen Kritiken. Ansonsten hat mir Heinrich im aktuellen Offtopic-Spieleveteranen-Podcastschmackhaft gemacht, den neuesten Historienfilm von, der offenbar Rashomon-Anleihen macht (dieselbe Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt mit teils ganz anderen Fakten). Und auf der Serienseite möchte ich zum wiederholten Mal die letzte Staffel von The Expanse sehen. Also ich will sie nicht erneut sehen, sondern ich will sie nun schon zum x'ten Mal überhaupt sehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich plane eine Rückkehr zu Gloomhaven, einfach, weil Brettspiele so verdammt entspannend sein können. Nicht so wie, das ich ja vielleicht als Letsplay spielen "darf" (und ansonsten eben privat). Außerdem gesetzt für mich:, wobei ich deswegen auch Lust bekomme gerade auf das uralte[SONSTIGES] Ich werde immer trauriger angesichts meiner Entscheidung, nicht zur GDC nach San Francisco zu fliegen, und vernehme mit Interesse die langsamen Schritte zur bedächtigen Wiederöffnung (nein, da fehlt kein "er"...) Japans. Vor allem aber hoffe ich, dass die gesammelte Bande aus Oligarchen und sonstigen wichtigen System-Profiteuren Herrn Putin klarmachen, dass er mit seinem Überfall auf die Ukraine aufhören soll. Und am besten auch gleich mit seinem Job. In dem Alter darf man getrost in Rente gehen![FILME/SERIEN] Aus Gründen bin ich noch nicht dazu gekommen, mir den-Film anzusehen. Kein Problem, im März habe ich ja genügend Zeit dafür – hoffentlich. An Serien kommt ohnehin nichts, was mich groß interessiert. Also kann ich mich weiter mitbefassen, wo ich mittlerweile in Golden Wind angekommen bin. Zwar bin ich nicht der größte Fan von GioGio, aber die abgedrehten Abenteuer gefallen noch immer.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich im Februar keine Zeit dafür gefunden habe, wird michwohl den gesamten März über begleiten. Sofern ich keinen spontanen Wutanfall kriege und meine PS5 ihrem vorzeitigen Ableben zuführe. Das wäre eigentlich auch genug, denn wenn man diversen Berichten glauben darf, dann dürfte mich das neue From-Software-Spiel noch einige Zeit beschäftigen. Aber die März ist nicht schwach auf der Games-Brust undist für mich persönlich sehr spannend. Klar, es sieht aus wie, aber das ist vollkomm. Und mitwerde ich die ewig währende Herausforderung weiterführen, meiner Frau Videospiele näher zu bringen.[SONSTIGES] Die ersten Sonnenstrahlen mit Plusgraden gab es ja schon, ich hoffe aber drauf, dass es noch weiter schön wird im März. Die üblichen Allergien können mir allerdings gestohlen bleiben. Ansonsten wird der Körper weiter verziert, musikalisch gibt es zwei Alben, die ich im Blick habe:von Crowbar undvon Ghost.[FILME/SERIEN] An Neuerscheinungen springt mich nichts an. Ein willkommener Anlass, um meine ewig wachsende Watchlist etwas abzuarbeiten. Da kitzelt mich gerade die Anime-Lust. Zum einen mit, einer Coming-of-Age-Geschichte über einen rebellischen Schüler, der sich unerwartet für Kunst begeistert und anders als in vielen anderen Geschichten der Art eben kein Wunderkind ist, sondern ständig bei seiner eigenen Malerei an Grenzen stößt. Auch für den knuffig gezeichneten Comedy-Animewäre die Zeit reif – die Folgen erschienen erst wöchentlich simultan zur japanischen Ausstrahlung und inzwischen ist die ganze Staffel verfügbar.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die größte Vorfreude hege ich für G. Da gibt es durchaus Fragezeichen, etwa wie rund das Kampfsystem wird und wie motivierend Tango Gameworks die offene Spielwelt befüllt. Aber das leergefegte Tokio und seine seltsamen Geister üben jetzt schon eine große Anziehungskraft auf mich aus - umso mehr nach meiner Preview. Daneben bin ich gespannt, wie vieltrotz der noch erkennbaren-Wurzeln aus der Rollenspielgruppen-Prämisse herausholt.[SONSTIGES] Im März sollte es endlich klappen, dass wir nach über einem Jahr mal wieder die Familie meiner Frau sehen können und auf das gemeinsame Beisammensein freuen wir uns sehr – entgegen allen Schwiegereltern-Klischees hatte ich auch hier echt Glück. Ihre Familie ist goldig![FILME/SERIEN] Durch den Nachwuchs kommen wir derzeit so gut wie gar nicht dazu, irgendwelche Neuerscheinungen gemeinsam auf der Couch zu bingen. Einzig eine Rundehier und da ist drin. Und bei nächster Gelegenheit will ich unbedingtvon Wes Anderson nachholen. Ich mag seine Filme einfach, und fast nur in-Filmen bekommt man heutzutage noch den ebenfalls großartigenzu sehen.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Machen wir uns nichts vor, der März wird stark durch die Neuerscheinungen im Februar geprägt. In Elden Ring habe ich gerade erst die Spitze des Eisbergs erklommen. Der olle Slaanesh lockt in Total War: Warhammer 3 schon wieder mit Wein, Weib und Gesang, Aloy will mit mir Horizon Forbidden West weiter unsicher machen und dann ist da ja noch dieses Lost Ark. Argh! Und dabei bin ich doch gespannt, ob Elex 2 trotz der gruseligen Gesichtsmimik der Charaktere den liebgewonnenen Piranha-Bytes-Charme versprühen kann. Oder ob es die Action-Choreographen bei Platinum Games immer noch draufhaben, Auftritt: Babylon’s Fall. Am meisten freue ich mich im März aber auf Tiny Tina’s Wonderlands. Einfach weil ich den Borderlands-Humor mag, genau wie Tabletop-Nostalgie. Das könnte lustig werden!

[Sonstiges]Ich warte immer noch auf die versprochenen Ankündigungen aus dem Hause Blizzard. Stichworte: neue WoW-Erweiterung, ein Update zu Overwatch 2 und die offizielle Ankündigung von WotLK Classic. Ansonsten bräuchte ich langsam mal Urlaub. Baby im Haus plus Release-Wahnsinn im Februar – ich bin zu alt für so eine … Chefin hat schon ja gesagt. Ich freu mich!



Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Der März hat nur einen Film in petto, auf den ich wirklich gespannt bin, aber ein paar knuffige TV-Highlights, auf die ich mich schon sehr freue. Da ist natürlichmit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Er hat ein paar große Schuhe zu füllen – und die Filmkritik im Vorfeld war schon immens. Ich gebe ihm aber eine Chance und bin auf die Neuinterpretation der alten Fledermaus gespannt. Mit meiner Frau werde ich dann sicherlich die sechste Staffel vonschauen und in einer ruhigen Minute inreinschnuppern. Eher aus beruflichem denn aus cineastischem Interesse werde ich dann natürlich nochüber die Glotze flimmern lassen.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Meiner Meinung nach kann der März kommen! Ich habe noch rund 60% von Forbidden West vor mir (auch wenn ich die Hauptstory schon durchhabe), und noch 99,5 Prozent von Elden Ring aus dem letzten Monat. Damit werde ich sicher auch noch die nächsten Wochen gut zu tun haben. Der einzige Störfaktor im aktuellen Monat ist dann allerdings der 4. März. Mit zwei echten Schwergewichten. Meine Switch wird selbstverständlich mit Triangle Strategy gefüttert, und die PS5 glüht dann bei dem nächsten Rennspiel-Koloss Gran Tourismo 7. Mehr brauche ich dann wirklich nicht mehr.

[SONSTIGES] Es gibt diesen Monat wieder eine mehr oder minder gesunde Mischung aus alten Kamellen, wie älteren Frederick-Forsyth-Romanen The Kill List oder Avenger, und ein paar frischen Sachen, wie The City of Dusk, dem ersten Band der Dark Gods-Reihe von Tara Sim. Als bekennender Wonder Woman-Freund bin ich auf die Graphic Novelle Trial of the Amazons gespannt und auf Alice in Borderland.





Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Ich like ja selten mal was auf Twitter, aber beim Starttermin der zweiten Staffel von Upload konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich fand die erste Staffel ziemlich genial, denn mir fallen spontan nicht viele Serien ein, denen es so gut gelingt, Humor mit einer meiner Meinung nach wirklich spannenden Geschichte zu verbinden. Im „echten“ TV ist die zweite Staffel ja oft am Ende die beste oder wenigstens eine der besten. Wenn Upload tatsächlich noch mal eine Steigerung gelingt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Serie es sogar in meine Lieblingsliste schaffen könnte. Und da kommt man so leicht nicht rein. Ansonsten werde ich mir Kinobesuche mal wieder sparen und stattdessen unter anderem My Name is Earl weiterschauen – bin gerade kurz vor Ende der ersten Staffel. Gefällt mir sehr gut, sehr schade, dass ich jetzt schon weiß, dass die Serie mit der letzten Staffel keinen richtigen Abschluss finden wird. Aber damit kann ich leben.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei mir stünde Elex 2 klar an erster Stelle. Da mein Test jedoch bereits raus ist, habe ich zum Spiel bereits alles Wesentliche gesagt. Dahinter wird es schon schwieriger. Tatsächlich habe ich am meisten Lust auf Tiny Tina's Wonderlands. Der letzte Teil der regulären Borderlands-Reihe war zwar kein Knaller, aber ich mag den Humor der Reihe einfach sehr. Bomben-Tina zählt zudem mit zu den witzigsten Figuren des Universums, und auch der Heldentrupp scheint mir angemessen bekloppt für das offenbar besonders stark persiflierende Setting zu sein. Abgedrehte Blödelaction mit fetten Bossfight? Ja, bitte! Das zweite Spiel ist Kirby und das vergessene Land. Ich habe eigentlich gar keinen sonderlichen großen Bezug zu rosafarbenen Knutschkugel. Aber Nintendo hat zuletzt wieder so viele richtig gute Spiele abgeliefert, dass ich mir weit mehr als nur guten Standard erhoffe. Auf der Flashspeicherkarte liegt es schon und freue mich sehr drauf, demnächst endlich reinschauen zu können.

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Die Vorschau vonsah fantastisch aus, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. In(den ich natürlich vorrangig wegengucken würde, aber Psst!) darf ich bestimmt alleine gehen, da bekomme ich die Liebste nicht überredet, weil sie mit Superheldenkram nix anfangen kann. Vielleicht geht's aber mit dem neuen Guy-Ritchie-Film? Auch wenn Ritchie nur noch sporadisch an seine Meisterwerke anknüpfen kann, haben seine Sachen noch Schauwerte.

[SPIELE/BRETTSPIELE] In den vergangenen drei Wochen habe ich tatsächlich PC, Switch und PS4 zum Spielen ausgehabt, bis auf eine Runde Mario Kart 8 Deluxe mit den Kids. Aber Überstunden wegen Corona-Ausfällen in meinem Lokalsport-Team, die ich kompensiert habe, haben dafür gesorgt. Wenn ich mir eine Neuerscheinung im März aussuchen müsste, dann wäre es wohl Babylon's Fall, denn auch wenn ich diese Form von Spielen gar nicht mag, hat mich Nier: Automata damals fasziniert.

[SONSTIGES] Corona wird ja im März Geschichte sein. Hoffen wir, dass wir das dann auch genießen können und nicht irgendein Vollidiot auf den roten Knopf drückt. Vielleicht hilft ja Musik. Im März erscheinen How Is It That I Should Look at the Stars von The Weather Station und The Fantasy Life of Poetry & Crime von Peter Doherty & Frédéric Lo. Und wenn das alles nicht hilft, höre ich mir einfach immer weiter den Song Ich tauche auf von Tocotronic mit Soap & Skin an. Der ist einfach wundervoll.