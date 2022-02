Pokémon Presents Zusammenfassung // Karmesin und Purpur angekündigt

Switch

Am 27. Februar 1996 erschienen mit Pokémon Rot und Grün die ersten Spiele der Serie in Japan. 26 Jahre später nutzt Nintendo das prestigeträchtige Datum, um Neuigkeiten zur Pokémon-Serie zu verkünden. Dazu veröffentlichten sie eine neue Episode ihrer Pokémon-Presents-Präsentation.

Zuerst gab es Updates zu Pokémon Go, in welchem in Kürze die Alola-Formen von bekannten Taschenmonstern Einzug halten werden. Weiter ging es mit neuen, kleineren Inhalten für die Mobile-Titel Masters EX und Café Mix. Auch das Moba Pokémon Unite wurde mit einem Update bedacht, das legendäre Pokémon Hoopa ist ab sofort im Spiel verfügbar. Käufer der Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (Test+ auf GamersGlobal) können das legendäre Taschenmonster Shaymin ab sofort zu ihrem Team hinzufügen, das dafür benötigte Item wird für begrenzte Zeit über die Geheimgeschenkfunktion der Spiele verteilt.

Auch das Ende Januar erschienene Pokémon Legenden - Arceus (Test+ auf GamersGlobal) erhält ein kostenloses Content-Update. Es trägt den Titel "Ein neuer Tag in Hisui" und bringt "massive Aufläufe" von Pokémon, Kämpfe gegen besonders starke und legendäre Monster sowie die Möglichkeit, auf dem Übungsplatz gegen andere Trainer anzutreten. Alle Neuerungen sind nach Abschluss der Hauptstory zugänglich. Das Update ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Des weiteren wurde eine Anime-Serie zum Spiel angekündigt, sie soll im Sommer 2022 online erscheinen.

Dramaturgisch günstig sparten sich Nintendo und Game Freak die größte Überraschung für den Schluss auf. Mit den Editionen Karmesin und Purpur läuten sie die mittlerweile neunte Generation der Pokémon-Reihe ein. Im knapp dreiminütigen Trailer werden offene, nahtlose und laut den Entwicklern frei erkundbare Landschaften und im Gras sichtbare Taschenmonster gezeigt. Außerdem werden die drei neuen Starter-Pokémon enthüllt. Der Release ist für Ende diesen Jahres wie üblich exklusiv für die Switch geplant. Den Ankündigungstrailer zu den neuen Editionen könnt ihr euch unter dieser News ansehen.