PM: RPG Beat-Em-Up Young Souls erscheint am 10. März für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One (Cosmocover)

RPG Beat-Em-Up Young Souls erscheint am 10. März für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

– Neues Video zeigt spannende Kämpfe und verlockende Beute, die auf abenteuerlustige Teenager warten, die die Welt retten wollen –

PARIS, 28. Februar 2022 – Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio 1P2P Studio kündigten heute gemeinsam an, dass Young Souls, das kooperative RPG-Beat-Em-Up mit einem jugendliche Außenseiter-Geschwisterpaar in den Hauptrollen, seinen Kampf gegen eindringende Goblins am 10. März 2022 auf PC , Nintendo Switch , Xbox One und PlayStation 4 aufnehmen wird – nachdem es bereits sein Debüt auf Stadia feiern durfte. Young Souls wird auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S über Abwärtskompatibilität spielbar sein.

Das Veröffentlichungsdatum wird von einem neuen Video begleitet, das die Hauptfiguren Jenn und Tristan dabei zeigt, wie sie in eine andere Welt eintauchen, um sich in spannenden Kämpfen durch Dungeons zu kämpfen und sich schließlich in ihre verschlafene Stadt zurückzuziehen, um zu verschnaufen und sich auf den nächsten Kampf vorzubereiten. Spielerinnen und Spieler können sehen, wie das Duo die ganze Nacht über spannende Kämpfe gegen surreale Feinde führt – und dann im durchschnittlichen, entspannten Teenagerleben mit gemütlichen Ausflügen durch die Stadt ein schönes Kontrastprogramm genießt.

1P2P Studio hat heute in einem PlayStation-Blog-Beitrag die Kampfmechanik von Young Souls im Detail erläutert und erklärt, wie der Stil der Figuren durch visuell einzigartige Ausrüstungsgegenstände verstärkt wird – und erzählt zudem von der Inspirationen für das Spiel. Angehende Kämpferinnen und Kämpfer können den gesamten Kontext hier nachlesen.

Die fesselnde Geschichte von Young Souls folgt Jenn und Tristan auf der Suche nach ihrem Vormund, einem Professor, der auf mysteriöse Weise verschwand, kurz bevor Jenn und Tristan ein unerklärliches Portal auf seinem Anwesen entdeckten. Die Zwillinge verbringen nun ihre Tage damit, durch ihre malerische Stadt zu streifen, sich durch Fitness-Sessions Vorteile zu verschaffen und neue Outfits zu kaufen, bevor sie die ganze Nacht durchkämpfen, um Dungeons voller Feinde zu überwinden. Mit dem Schicksal ihres geliebten Gefährten und der ganzen Welt in ihren Händen müssen Jenn und Tristan unermesslichen Gefahren trotzen und die entscheidenden Kämpfe ihres Lebens bestehen.

Noch mehr Neuigkeiten zu Young Souls gibt es auf der offiziellen Website , außerdem kann man den Titel bei Steam auf die Wunschliste setzen und 1P2P auf Twitter via @1P2PStudio folgen. Das komplette Line Up von The Arcade Crew gibt es auf TheArcadeCrew.com oder ebenfalls auf Twitter via @TheArcadeCrew .

Über The Arcade Crew The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung großartiger Originalspiele mit Retro-Feeling von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu fördern und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Kontaktiert uns unter thearcadecrew.com und folgt uns auf Twitter via @thearcadecrew.

Über 1P2P Studio 1P2P wurde 2017 von Jérôme Fait und Baptiste Martin, ehemaligen Ankama-Entwicklern, gegründet. Auch wenn Young Souls ihr erstes Spiel als Indie-Studio ist, haben diese großartigen Jungs bereits mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Videospielindustrie gesammelt. Sie stecken beide hinter „Inside My Radio“ – dem Gewinner des Ludum Dare 23.