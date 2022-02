PM: Ella Balinska, Dave Fennoy und andere sprechen über den Black History Month (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anlässlich des Black History Month stellen sich Menschen, die bei und für Square Enix arbeiten, ins Rampenlicht, um ihre Erfahrungen mit und ihre Ansichten zum Black History Month sowie die Herausforderung der Repräsentation in der Spieleindustrie zu teilen.

Lest weiter, um Einblicke von den Schauspieler:innen Ella Balinska und Dave Fennoy, James Ferrell von Square Enix und Emmanuel-Yvan Ofoé von Eidos-Montréal zu bekommen.

Ella kennt man vor allem wegen ihrer Hauptrolle in "3 Engel für Charlie". Sie ist auch der Star des kommenden Titels Forspoken, in dem sie Frey Holland spielt - eine gewöhnliche New Yorkerin, die in die fantastische und gefährliche Welt von Athia gestoßen wird.

Sie war so nett, ihre Gedanken über den Black History Month mit uns zu teilen.

Was bedeutet dir der Black History Month?

Der Black History Month ist für mich wirklich eine unglaubliche Zeit der Reflektion, des Lernens und Feierns. Es gibt so viel, was ich besonders in den letzten Jahren gelernt habe, und es gibt noch so viel mehr, was sich über schwarze Geschichte lernen lässt.

Ich versuche, mir die Zeit zu nehmen, mehr über mein Erbe zu verstehen. Die beste Sache daran ist, von meinen Freunden und meiner Familie zu lernen, und die Geschichten von denen um mich herum und aus aller Welt zu hören. Sich an wichtige Zeitabschnitte und Personen zu erinnern, die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der schwarzen Community geformt haben. Und eben auch zu feiern - das ist eine großartige Zeit, um zusammenzukommen und unsere Kultur zu zelebrieren.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Als ich aufwuchs, kam ich vor allem im Fernsehen und dem Kino mit der Repräsentierung schwarzer Menschen in Berührung. Schauspielerinnen wie Freema Aygeman, die die Martha Jones in Doctor Who spielte, haben mich wirklich inspiriert. Ich war ein kleines, farbiges, britisches Mädchen, das einer Frau zugesehen hat, die wie ich aussah und in Raum und Zeit den Leuten in den Hintern getreten ist. Und ich fand, das war die großartigste Sache aller Zeiten.

Ich würde auch sagen, dass meine Mama eine meiner großen Heldinnen ist. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Es gibt nichts, was ich zu nehmen erhoffe ... Ich will nur geben!

Ich hoffe, dass ich meine Plattform nutzen kann, um für mehr Bewusstsein zu sorgen und ein positiver Einfluss zu sein. Ich habe mir auch die Zeit genommen, auf meine beruflichen Bemühungen zu blicken, um zu erkennen, wie ich Inklusivität erhöhen kann, und um herauszufinden, wo es Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit schwarzen Kreativen gibt.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spiele-Community repräsentiert werden?

Ich sähe wirklich gerne mehr krasse schwarze Charaktere in Spielen und der Community.

Als ich jünger war, spielte ich immer Sachen wie Tekken und Street Fighter, und die Wahlmöglichkeiten, die ich dort hatte, fühlten sich beschränkt an, denn ich wollte mit einem Charakter spielen, der wie ich aussah! Ich glaube einfach, dass es so toll wäre, eine neue Generation auf diese Weise zu inspirieren.

Welche historischen Figuren oder Ereignisse feierst du während des Black History Month?

Es gibt so viele bedeutende Momente in der Geschichte, bei denen es so wichtig ist, über sie nachzudenken, sich an sie zu erinnern und zu feiern.

Bei mir persönlich ist es ein Bild, das seinen Widerhall in mir findet - das Foto von Goldmedaillengewinner Tommy Smith und Bronzemedaillengewinner John Carlos, die bei den olympischen Sommerspielen in Mexico City 1968 den Black-Power-Gruß machen. Es ist so kraftvoll und erinnert mich immer daran, als ich zum ersten Mal als junges Mädchen dieses Foto sah und meine Reise antrat, meine eigene Stimme und Kraft als schwarze Frau zu finden.

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Seid ein aktiver Teil dieser Unterhaltung - forscht, hört den Menschen aus der schwarzen Community zu und lernt von ihnen, und unterstützt schwarze Unternehmen und Kreative!

Dave Fennoy erkennt man sofort - oder wenigstens seine Stimme. Die Karriere des Schauspielers umfasst Kinofilme, TV-Serien, Spiele und mehr, einschließlich einer Rolle als Zauberer Zawavari in Marvel's Avengers: Krieg um Wakanda!

Dave hat uns eine Videobotschaft geschickt. Seht sie euch doch mal an!

Das ist eine Zeit, in der man schwarze Spitzenleistungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten anerkennt.

Das ist etwas, was als Startpunkt für die Unterstützung schwarzer Kreativer, Lehrer:innen, Aktivist:innen und Unternehmen dienen sollte. Ich glaube, es ist wichtig, zu verstehen, mit welchen Anstrengungen und Hindernissen schwarze Menschen in diesem Land konfrontiert werden. Und es ist wichtig, ihre erstaunlichen Leistungen trotz dieser Hindernisse zu feiern.

In einer Zeit, in der man versucht, die Schattenseiten der amerikanischen Geschichte auszuradieren, ist der Black History Month wichtiger denn je. Es ist unerlässlich für die Menschen, dass sie innehalten, zuhören und etwas über die Erfahrungen der Schwarzen in Amerika lernen, und darüber, was man machen kann, um diese Erfahrungen zu verbessern.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Definitiv mein Vater.

Schon in jungen Jahren lehrte mich mein Vater, gütig, respektvoll und stark zu sein. Er lehrte mich die Wichtigkeit von Ausbildung und harter Arbeit, während er mir auch die Mühsal vermittelte, die ich erleben werde, nur weil ich schwarz bin. Selbst als Farbiger mit hellerer Haut würden mich immer noch Menschen dafür hassen, wer ich bin.

Er hat mir das Selbstvertrauen gegeben, dass ich trotz des Wissens um diese Mühsal immer noch alles erreichen könnte, was ich wollte - weil die, die vor mir kamen, dieselben Härten überwanden (und den meisten Fällen sogar schlimmere) und trotzdem große Dinge taten.

Seine Unterstützung ist unerschütterlich, selbst wenn er nicht ganz versteht, was ich zu tun versuche. Er bemüht sich stets, zu erfahren, was die Dinge sind, die mir wichtig sind, und Anteil an ihnen zu nehmen. Dafür, dass er mir geholfen hat, der Mensch zu sein, der ich heute bin, ist und wird mein Dad immer mein Held sein.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spiele-Community repräsentiert werden?

In der Spieleindustrie gibt es durch die Bank einen gewaltigen Mangel an Repräsentation und Diversität. Ich denke, dass es einen gewaltigen Mangel an Anerkennung, Möglichkeiten und Geld für die Bemühungen von Minderheiten gibt, und ich fände es toll, einen Wandel in der Industrie zu erleben. Dazu sollte gehören:

Insgesamt will ich, dass sich schwarze Menschen ebenso wohl wie alle anderen in der Industrie dabei fühlen, das zu tun, was sie lieben.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Ich nehme jedes Jahr dasselbe vom Black History Month mit. Mein Ziel ist, schwarze Stimmen zu verstärken, zu lernen und mich selbst über schwarze Themen zu informieren, von denen ich vielleicht noch nichts wusste.

Ich kaufe von schwarzen Unternehmen, gebe schwarzen Schöpfern Geld und lass die Menschen wissen, dass der Black History Month nicht die einzige Zeit ist, in der man schwarze Menschen unterstützen sollte. Jeden einzelnen Monat sollten wir daran arbeiten, schwarzen Menschen in diesem Land zu helfen.

Welche schwarzen Content Creators im Spielebereich magst du besonders?

Es gibt so viele großartige schwarze Content Creators, das hier ist nur eine kleine Liste mit einigen meiner Favoriten:

TessThe5th - Tess ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. In ihren Twitch-Streams gibt es immer jede Menge wilder Momente und Spaß.

KiwiOnTheSticks - Kiwi ist irre komisch und hat mehr Meme-mäßige Momente in ihrem Stream als jeder andere, dem ich zusehe.

Shanghai’d - Shanghaid gehört zu meinen Lieblingskünstlern auf Twitch. Supertalentiert und mit einem der saubersten Brandings, die ich je gesehen habe.

BigCheeseKIT - Die Energie von BigCheeseKIT ist ansteckend. Es ist beinahe unmöglich, seine Inhalte anzusehen, ohne dass sich ein dickes Grinsen über dein Gesicht legt.

Okaydrian - Die Streams und Produktionsqualität von Okaydrian sind auf einer ganz anderen Stufe. Ich erlebe hier eine Nostalgie, mit der ich mich als Kind der 80er zuhause fühle.

Welche historischen Figuren oder Ereignisse feierst du während des Black History Month?

Ich feiere nicht wirklich irgendwelche Personen oder Ereignisse, aber ich tue mein Bestes, etwas über Leute zu lernen, von denen ich sonst vielleicht nie gehört hätte. Menschen, die Amerika mitgeformt haben oder es hätten tun können, wenn man ihnen ihr Leben nicht frühzeitig genommen hätte.

Mir kommt Fred Hampton in den Sinn, als Person, die zumeist in einem negativen Licht dargestellt wird, um ihre Botschaft zu diskreditieren. Ein Mann, dessen Leben von jenen beendet wurde, die eigentlich dazu da sind, die Menschen zu schützen. Unglücklicherweise scheint das auch weiterhin ein Trend zu sein in Amerika. Aber einer, der sich hoffentlich noch in meinem Leben verändert.

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Gebt Geld für schwarze Anliegen, Kreative und schwarze Unternehmen. Selbst ein bisschen was macht einen gewaltigen Unterschied.

Hört zu, lernt und seid offen dafür, eure Perspektive zu verändern. Schwarze Menschen weisen LAUTSTARK auf ihre Not, Ungleichheit und Rassismus hin. Es ist an der Zeit, dass die Menschen zuhören und verstehen, dass Rassismus noch immer da ist, seine Hochzeiten liegen nicht weit in der Vergangenheit und die Problematik ist immer noch sehr real und verbreitet. Manchmal musst du deine vorgefertigten Meinungen überwinden und ZUHÖREN, was geschieht, und helfen, etwas zu verändern.

Verlasst euch nicht auf eure schwarzen Bekannten, wenn es ums Lernen geht, sondern kümmert euch selbst darum, etwas über ihre Historie, Leistungen und Nöte zu erfahren. Macht ihr die Hauptarbeit, damit es eure schwarze Bekanntschaft nicht tun muss.

Beendet eure Unterstützung nicht, wenn der Black History Month endet. Nutzt, was ihr gelernt habt, um das ganze Jahr hindurch schwarze Spitzenleistungen zu unterstützen.

Hast du ein Lieblings-Videospiel mit einem schwarzen Charakter in Haupt- oder Nebenrolle?

Es gibt nicht so viele Videospiele mit schwarzen Hauptfiguren, aber ich habe ein paar Favoriten:

Telltale’s The Walking Dead (vor allem Saison 1). Die Geschichte von Lee und Clementine wird mich bis ans Ende meiner Tage begleiten.

Mafia III - Lincoln Clays Rachegeschichte in einer Welt, die gegen ihn ist, hat mich bei jedem seiner Schritte mitfiebern lassen.

Was bedeutet dir der Black History Month?

Black History Month ist keine einzelne Vision. Unsere soziale Umgebung, Herkunft und finanzielle Situation haben alle einen Einfluss auf seine Bedeutung. Für mich bedeutet er die Anerkennung unserer Leistungen und unserer Schönheit.

Welche schwarzen Helden haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?

Definitiv mein Vater. In Québec in den 1980ern und 1990ern war er häufig die einzige schwarze Person, die an einer bestimmten Sache teilnahm. Von Schulkommission, Jugendclub bis zur Freiwilligenarbeit gab es nicht viel schwarze Repräsentanz in Québec. Er bewegte sich jederzeit mit Stolz und Respekt, und er stellte sicher, dass er ein positives Vorbild ist.

Was sollte deiner Meinung nach stärker in der Spieleindustrie repräsentiert werden?

Gebt den Spieler:innen die Fähigkeit, zu entscheiden, wer sie sein wollen, und ihr werdet überrascht sein, wer sie sein werden.

Was hoffst du, vom diesjährigen Black History Month mitzunehmen?

Jedes Jahr hoffe ich, dass wir voranschreiten, darauf zurückblicken, wo wir standen, und realisieren, was wir geschafft haben.

Was gibt es für Möglichkeiten für nicht-schwarze Menschen, den Black History Month zu unterstützen?

Öffnet euren Geist und hört zu. Nehmt euch die Zeit, über jene etwas zu erfahren, die faszinierende Dinge geleistet haben, während sie im Schatten standen. Es ist kein Kampf darum, wer besser ist, es geht darum, zu erfahren, was andere getan haben.

Hast du ein Lieblings-Videospiel mit einem schwarzen Charakter in Haupt- oder Nebenrolle?

GTA V mit Franklin Clinton und Jax Briggs in Mortal Kombat.

Vielen Dank an Ella, Dave, James und Emmanuel für ihre aufschlussreichen Kommentare. Es ist wie sie sagen: Repräsentation ist wichtig - sowohl in der Unterhaltung, die wir konsumieren, als auch in den Unternehmen, die diese Unterhaltung produzieren.