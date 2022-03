Polnischer Publisher 1C Entertainment wurde von Tencent übernommen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Keine Woche in der Spiele-Branche ohne eine News darüber, dass ein Studio von einem anderen übernommen wurde. Heute geht es um den polnischen Publisher 1C Entertainment, der vom chinesischen Riesen Tencent geschluckt wurde. Beschlossen wurde der Deal bereits im November 2021, nun finalisieren die beiden Unternehmen ihn. Zu der Vereinbarung gehört auch, dass sämtliche Firmen mit dem 1C-Branding im Namen in den nächsten sechs Monaten umbenannt werden sollen. Die neue Namensgebung soll in der näheren Zukunft bekannt gegeben werden.

Dieser Deal ist eine fantastische Chance für 1C Entertainment, unsere wildesten Träume und Ambitionen in der Spielebranche umzusetzen. Unsere Vision und Leidenschaft wird nun von einer führenden globalen Spielefirma gestützt und ich bin von der einzigartigen Chance geehrt, gemeinsam mit Tencent und den anderen kreativen Köpfen, die Teil ihres globalen Ökosystems sind, zu arbeiten.

So Tomasz Nieszporski, Vorstandsmitglied von 1C Entertainment.

Als Publisher zeichnete 1C in der Vergangenheit unter anderem für den Vertrieb von King's Bounty, Men of War und Space Rangers verantwortlich. Auch Ancestors Legacy vom umstrittenen Studio Destructive Creations segelte unter der Flagge von 1C.