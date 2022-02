Battle Brothers: Of Flesh and Faith: Details zur Anatomists-Fraktion

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie bereits in der letzten Ankündigung der deutschen Overhype Studios zum kostenlosen Battle Brothers: Of Flesh and Faith-DLC bekanntgegeben wurde, wird es zwei neue Kompanie-Hintergrundgeschichten geben. Mit Anatomists und Oathtakers kommen neben neuen Mechaniken auch neue Ausrüstungsgegenstände in den Fundus des Spiels. Im aktuellen Entwickler-Update befassen sich die Hamburger zunächst mit den Anatomists.

Bei den Anatomists handelt es sich um, vom Wissensdurst getriebene Forscher. Diesen ist das Erforschen menschlicher Körper nicht mehr genug, daher lauern sie auf die Chance exotische Kreaturen, wie Grünhäute, Unholde, Lindwürmer und anderes Getier, sezieren zu können.

Die Anatomists:

Starten mit drei Männern.

Haben bescheidene Kampfwerte.

Besitzen viel Zaster.

Verfügen über einzigartige Ausrüstung.

Treten niemals zuversichtlich in eine Schlacht.

Sezieren die jeweils allererste Leiche eines nicht menschlichen Gegners und stellen einen spezifischen Trank her.

Können jedem Söldner diesen Trank verabreichen, um The Witcher -ähnliche Mutationen herbeizuführen.

-ähnliche Mutationen herbeizuführen. Besitzen ein stilistisch passendes Banner.

Das Banner und einige Ausrüstungsgegenstände könnt ihr im Aufmacherbild dieser News bereits anschauen. Weitere Informationen zum DLC erhaltet ihr auf dem Dev-Blog der Overhype Studios oder deren Discord-Channel. Wenn ihr Lust auf gepflegten Battle-Brothers-Smalltalk oder die aktuellen Termine von Vampiros Battle-Brothers-Twitch-Stream erfahren wollt, sei euch die Talk-Taverne hier im Forum von GamersGlobal ans Herz gelegt.