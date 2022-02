Die Qual der Wahl

Teaser Nach dem äußerst starken Februar steht nun im März die nächste Reihe an spannenden Titeln in den Startlöchern, von Elex 2 bis Gran Turismo 7.

Update mit dem Ergebnis:

Die Teilnehmer haben gesprochen und Elex 2 zwei mit deutlichem Vorsprung von 28 Prozent zum meisterwarteten Titel in diesem März gewählt. Auf der Verfolgerposition rast Gran Turismo 7 mit 12 Prozent der Stimmen. Den dritten Platz teien sich Kirby und das vergessene Land und Ghostwire - Tokyo.

Die Online-Klopperei von Babylon's Fall von Platinum Games erhielt gar keine Liebe – da hätten doch Shadow Warrior 3, King Arthur - A Knight's Tale oder Syberia - The World Before seinen Platz im Abstimmungskader einnehmen können. Das waren einige der Titel, die von einige jener 4 Prozent in den Kommentaren erwähnt wurden, die "Anderes" gewählt haben. Immerhin 37 Prozent und damit der größte Anteil der Teilnehmer gab an, dass angesichts anderer bereits erschienener Spiele kein Platz für Vorfreude auf die März-Titel bleibt.



Nichts, ich bin noch gut mit anderen Spielen versorgt 37% Elex 2 28% Gran Turismo 7 12% Kirby und das vergessene Land 6% Ghostwire - Tokyo 6% Triangle Strategy 5% Anderes 4% Tiny Tina's Wonderland 3% Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin 1% Babylon's Fall 0%

Ursprünglicher Text:

Der Februar 2022 kann durchaus als spektakulär bezeichnet werden, konnten sich Spieler doch über starke Titel wie Total War - Warhammer 3, die Nextgen-Fassung von Cyberpunk 2077, Horizon - Forbidden West und Elden Ring freuen.

Nun steht der März vor der Tür und auch in diesem Monat ist der Release-Kalender ordentlich gefüllt. Doch welche Neuerscheinung reizt euch am meisten? Wollt ihr direkt mit Elex 2 den neuesten Streich von Piranha Bytes erleben, in Gran Turismo 7 die Reifen zum Qualmen bringen oder in Kirby und das vergessene Land alles einsaugen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist? Oder seid ihr noch durch die starken Februar-Titel (oder ganz allgemein) ausgelastet? Verratet es uns, indem ihr in der Abstimmung unten eure Stimme abgebt und erläutert eure Antwort gerne genauer in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild.