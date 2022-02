Teaser Erneut stößt Karsten Scholz als Gast zum WoSchCa, allerdings erstmals in Kombination mit Hagen. Beide kommen auf all die Kracher im Februar zu sprechen, wie Horizon - Forbidden West und Elden Ring.

Der Wochenschluss-Podcast schaut in dieser Folge weniger auf die Themen der Woche, sondern mehr auf die Fülle an ausgesprochen guten Spielen in Februar 2022. Doch Hagen redet mit Karsten Scholz nicht nur über Klopper wie Elden Ring, Horizon - Forbidden West und das letzteren mächtig packende Lost Ark. Es ergeben sich in diesem extra langen WoSchCa auch Einblicke in die Zeit, als Karsten Tests zu einem Spiel für drei Magazine (von insgesamt zwölf Interessenten!) schrieb und welche Open Worlds ihn besonders in gefesselt haben.

Die Timecodes dieser Folge: