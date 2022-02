PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 28. Februar bis zum 4. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Conan Chop Chop

Tauche ein in die Welt von Conan dem Barbaren und nimm an der Herausforderung des Zauberers Toth-Amon teil. Erlange Ruhm, Ehre und vor allem jede Menge wertvolle Schätze. Du kannst Dich den Prüfungen zwar auch allein stellen, doch die Party geht erst richtig los, wenn Du Dich zuhause oder online mit bis zu vier Spieler*innen in den aberwitzig chaotischen Koop-Modus stürzt.

Little Orpheus

Little Orpheus ist ein atmosphärisches Sidescrolling-Abenteuer, dessen schillernder Look von Filmklassikern wie Flash Gordon und Sinbad inspiriert ist. Du schlüpfst in die Rolle des furchtlosen, aber von Pech verfolgten Helden und begibst Dich auf eine unglaubliche Entdeckungsreise. Erkunde verlorene Zivilisationen, Unterwasser-Königreiche, prähistorische Dschungel und Länder jenseits Deiner Vorstellungskraft.

Shadow Warrior 3

Optimiert für Xbox Series X|S – Shadow Warrior 3 katapultiert das actiongeladene Franchise auf das nächste Level. Du bist der Firmen-Shogun Lo Wang und begibst Dich mit Deiner Gefolgschaft auf die Jagd nach einem uralten Drachen – nachdem Du ihn nicht ganz absichtlich aus seinem ewigen Gefängnis befreit hast.

FAR: Changing Tides

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – FAR: Changing Tides ist ein atmosphärisches Abenteuer, das Du bereits pünktlich zum Start im Xbox Game Pass erkundest. Du schlüpfst in die Rolle eines Jungen, der an Bord seines kleinen Schiffes zu einer emotionalen Reise aufbricht. Segle über stürmische Meere, tauche in dunkle Tiefen und erforsche vergessene Ruinen in einer überfluteten Welt.

ELEX II

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – ELEX II ist das Sequel des Open World-RPGs ELEXlex von den preisgekrönten Entwickler*innen des Gothic-Franchises. Einige Jahre nach Jax’ erstem Abenteuer betrittst Du erneut den Planeten Magalan, dessen zerklüftete Oberfläche Du via Jetpack erkundest. Du bist von Deinem Sohn getrennt worden und begibst Dich nun auf die Suche nach ihm. Dank des abwechslungsreichen Mix aus Fantasy und Science Fiction-Elementen gibt es auf Deiner Mission jede Menge fantastische Überraschungen zu entdecken.

35MM

Xbox One X Enhanced – Die Zeiten, in der sich der Mensch seine Umwelt zu eigen gemacht hat, sind vorbei. In der Welt von 35MM sind nur diejenigen erfolgreich, die sich an die stätig wechselnden Bedingungen ihrer Umwelt anpassen. Während Deiner Reise sammelst Du Vorräte, Nahrung, Batterien und Ausrüstung, löst Aufgaben und kommst in der Handlung voran, die im Finale – basierend auf Deinen Entscheidungen – verschiedene Ausgänge annehmen kann.

Farm Manager 2022

Stelle Dich den logistischen Herausforderungen, die die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes mit sich bringt. Du bist verantwortlich für die erfolgreiche Ernte, die Zufriedenheit Deiner Mitarbeiter*innen, die Gesundheit der Tiere, den Zustand der Ausrüstung und die effiziente Verarbeitung der Feldfrüchte. Nur wenn Du alle Faktoren bedenkst und dynamisch auf Probleme reagierst, wirst Du Deinen Hof zu einem Agrar-Imperium ausbauen können.

Music Racer: Ultimate

Xbox One X Enhanced – Die Rennen von Music Racer: Ultimate bieten nicht nur einen futuristisch schillernden Look, sondern pulsieren auch noch im Beat Deiner Lieblingsmusik. Spiele Deine Musik via WebDAV-Server von einem Computer oder Smartphone ab. Beobachte anschließend, wie die Rennstrecke in Echtzeit basierend auf der Musik erstellt wird. Sause an strahlenden Neon-Titeln vorbei, sammle die Beats und lass Dich von den ansteckenden Rhythmen tragen.

A Musical Story

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – A Musical Story ist ein rhythmisches Abenteuer in der Kulisse der flippigen 70er Jahre. Du erforschst die Erinnerungen von Gabriel, einem jungen Mann, der über die Verbindungen zu seinen musikalischen Erinnerungen mit sich selbst ins Reine kommen.

Ryan’s Rescue Squad

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ryans Freund*innen wurden von den Bösewichten Dark Titan, Robo Combo und Packrat entführt und Du bist ihre letzte Hoffnung. Sammle wertvolle Überraschungseier und schillernde Sonnenmünzen, um im Laden neue Objekte freizuschalten und Deine Figur mit lustigen Outfits und frischer Ausrüstung auszustatten. Durchstreife die kinderfreundlichen Welten voller Spielzeug und Pirat*innen, um Ryans Freund*innen zu finden und zu retten.

Legend of Ixtona

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Legend of Ixtona stellst Du Dich kniffliger Rundenstrategie und erkundest isometrisch gestaltete Landschaften. Als Kyle, Prinz von Ixtona, schließt Du Dich mit Deinen Gefährt*innen zusammen, um eine Intrige aufzudecken.

Gunborg: Dark Matters

Gunborg: Dark Matters ist ein actiongeladener Arcade-Platformer im Weltall. Das Spiel zeichnet sich durch geschmeidiges Gameplay und einem coolen Synthwave-Soundtrack aus, der von den 80er Jahren inspiriert ist. Bahne Dir Deinen Weg durch ein außerirdisches Raumschiff voller verrückter und ruchloser Monster. Kannst Du die Alien-Bosse einfangen, die Nerven bewahren und das Chaos beherrschen?

What Lies in the Multiverse

What Lies in the Multiverse ist eine storylastige 2D-Komödie voller dramatischer Wendungen. Als Du lernst zwischen verschiedenen Multiversen hin und her zu reisen, geraten die Gesetze der Welten aus den Fugen. Nun musst Du Deine übernatürlichen Fähigkeiten nutzen, um Level voller Hindernisse zu überwinden. Die Handlung sprüht nur so vor witzigen Anekdoten, doch auch ernstere Themen wie Eifersucht und Besessenheit finden ihren Platz in der Geschichte.