PM: Alles, was ihr über BABYLON'S FALL wissen müsst (Square Enix)

Falls ihr noch nichts davon gehört habt: BABYLON'S FALL ist das jüngste Werk von PlatinumGames - einem Studio, das bekannt ist für seine hochgepriesene Kampfaction, an die es nun auf brandneue Weise herangeht. Nach unserer Kooperation im Jahr 2017 bei NieR:Automata versorgen wir euch in Kürze erneut mit kooperativer Hack&Slash-Action.

Director des Spiels ist Kenji Saito (PlatinumGames), produziert wird es von Yosuke Saito und Junichi Ehara (Square Enix).

In diesem kooperativen Action-RPG übernehmt ihr die Rolle eines Wächters. Diesen einst zwangsverpflichteten Gefangenen des Imperiums wird eine unübertroffene Macht zuteil, dank eines am Rücken eingepflanzten parasitischen Geräts - dem "Gideon-Sarg".

Der Gideon-Sarg ist ein Symbol dafür, dass ihr euch in der Knechtschaft des domitinischen Imperiums befindet. Aber er ist auch eure zentrale Überlebensversicherung, wenn ihr euch durch den gewaltigen Turm von Babel kämpft und mit den dort befindlichen Gallu konfrontiert werdet. Erkundet die Relikte des Turms, während ihr nach einem Mittel sucht, um den Blauen Tod zu heilen...

Neo Babylon, wo BABYLON'S FALL spielt, ist eine High-Fantasy-Welt, deren Grafik mittelalterliches Flair verströmt und die auch mit einem passenden Soundtrack ausgestattet ist.

Steigt mit bis zu drei weiteren Wächtern den Turm von Babel empor (der häufig auch als "Die Ziggurat" bezeichnet wird) und versucht euch an Dungeons und Gegnern unterschiedlicher Stufen. Während ihr die Geheimnisse des Turms aufdeckt, trefft ihr auf die zentralen Figuren der Story. Bekämpft Gegner, sammelt Belohnungen und Materialien und stellt stärkere Ausrüstung für euren nächsten Besuch her. Macht euch bereit für das Ende jeder Ebene des Turms, während ihr zunehmend heftigen Bossen begegnet und immer stärker werdet!

Wir haben vor Kurzem unseren "Kampf für Einsteiger"-Trailer enthüllt, der all das zeigt, was ihr zu Beginn eurer Reise wissen müsst.

Aber lasst uns hier zusammenfassen, welche Dinge dort zu erfahren sind. Als ein Wächter habt ihr die Fähigkeit, ein mächtiges Arsenal von bis zu vier Waffen zu schwingen - jeweils eine in euren menschlichen Händen und zwei weitere, die von den spektralen Bändern gehalten werden, die aus eurem Gideon-Sarg kommen.

Jede Waffe besitzt bestimmte Skills und Fähigkeiten, was endlose Möglichkeiten der Individualisierung erlaubt, durch die ihr zu eurem optimalen Spielstil finden könnt. So ein Waffenquartett erlaubt euch aber nicht nur einen individuellen Stil, sondern lässt euch auch auf alle Bedrohungen reagieren, die der Turm von Babel in petto hat!

Zu _Beginn _sind fünf Waffentypen verfügbar. Schwerter, Hämmer, Bögen, Stände und Schilde. All diese Waffentypen besitzen unterschiedliche Stärken, also probiert doch einfach ein bisschen herum, um das optimale Setup für euch zu finden!

Neben euren Waffen dreht sich ein zentraler Aspekt des Kampfes um den Gideon-Sarg. Fortschritte in der Story schalten Dynamis-Fähigkeiten frei, die wiederum Verzauberungen und zusätzliche Fertigkeiten verfügbar machen. Mit einer Palette an Waffen, Angriffsstilen und Gideon-Sarg-Upgrades wird euch das in höchstem Maße individualisierbare Kampfsystem von BABYLON'S FALL zweifellos eine Menge Vergnügen bereiten.

Wie komme ich im Spiel voran?

Der Story von BABYLON'S FALL folgend steigt ihr den Turm von Babel hinauf. Um den Fluss des Spiels mit einfachen Worten zu erklären: Ihr kämpft euch durch die Ziggurat und feilt an eurem Wächter, um es mit stärkeren Gegnern aufzunehmen und größere Herausforderungen zu bestehen.

Während ihr die Dungeons säubert, werden unterschiedliche Beutestücke und diverse Upgrades für euren Wächter verfügbar. Es gibt sogar noch mehr Möglichkeiten, euren Wächter besser zu machen, beispielsweise durch Saisonränge, die ihr über das Abschließen von Missionen erringen könnt. Über das Saisonrangsystem könnt ihr eine Vielfalt verlockender Belohnungen ergattern.

In dem Spiel stecken bereits über 80 Quests, mehr als 140 Ausrüstungsteile und - für die, denen nach einer Herausforderung ist - Inhalte mit ordentlich hohem Schwierigkeitsgrad.

Darüber hinaus werden wir das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalts-Updates unterstützen. Hier könnt ihr sehen, auf was ihr euch bereits in Saison 1 freuen könnt: Neue Spielmodi, zusätzliche Story-Inhalte und vieles, vieles mehr!

BABYLON'S FALL erscheint am 3. März 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam). Wer sich die Digital Deluxe Edition vorbestellt, kann aber schon am 28. Februar mit dem Spielen anfangen.

Zudem ist bereits eine kostenlose Demo auf PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar!

