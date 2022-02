PM: Assassin’s Creed® Valhalla ab sofort kostenlos im Free Weekend spielen (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 25. Februar 2022 – Ubisoft® gab bekannt, dass Assassin’s Creed®Valhalla ab sofort und bis zum 28. Februar* auf Xbox Series X | S**, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store zum ersten Mal im Free Weekend kostenlos spielbar ist. Während des Free Weekends haben die Spieler:innen Zugriff auf den gesamten Inhalt des Basisspiels***. Wenn sie sich für den Kauf des Spiels entscheiden, wird außerdem ihr Fortschritt übernommen.

Der Trailer zum Free Weekend kann unter folgendem Link gefunden werden:

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal****, erzählt Assassin’s Creed® Valhalla die epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Darüber hinaus erscheint die nächste große Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla, Die Zeichen Ragnaröks, am 10. März. Die Zeichen Ragnaröks kann von jenen, die im Besitz des Basisspiels sind, separat gekauft werden. Außerdem kann die Erweiterung als Teil der Ragnarök Edition des Spiels erworben werden, die das Basisspiel und die Erweiterung enthält. Die Zeichen Ragnaröks kann auch als Teil der digitalen Complete Edition des Spiels erworben werden, welche das Basisspiel, den Season Pass*****, das Ultimate-Paket mit kosmetischen Gegenständen und die Erweiterung enthält.

Die Zeichen Ragnarökswird von Ubisoft Sofia entwickelt und ist die nächste große Erweiterung, die den Support nach der Veröffentlichung für Assassin’s Creed Valhalla im Jahr 2 fortsetzt. In dieser Erweiterung muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. InDie Zeichen Ragnarökskönnen Spieler:innen neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre legendäre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze.

Alle Spieler:innen, die Die Zeichen Ragnaröks bis zum 9. April erwerben, erhalten das Zwielicht-Paket und haben sofortigen Zugriff auf das Paket im Hauptspiel. Dieser exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ sowie die Axt „Algurnir“.******

*Das Free Weekend findet vom 24. Februar, 9:00 UTC bis zum 28. Februar, 19:00 UTC auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC statt. Das Free Weekend findet vom 24. Februar, 19:00 UTC bis zum 28. Februar, 19:00 UTC für Xbox-Konsolen und Stadia statt. Weitere Details gibt es unter: https://freeweekend.ubisoft.com/acv.

** Das Free Weekend ist auf Xbox-Konsolen und PC nicht für Spieler:innen in Japan verfügbar.

*** Jeglicher Fortschritt, der während des Free Weekends erspielt wird, wird übernommen. Dies ist mittels des plattformübergreifenden Cloud-Speicher-Systems möglich, wenn Spieler:innen auf einer beliebigen Plattform ihrer Wahl zum Vollspiel aufrüsten. Eine Online-Verbindung kann erforderlich sein, um das Spiel als Spieler:in des Free Weekends zusammen mit einem Abonnement zu starten: Spieler:innen benötigen eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft auf der Xbox One-Familie, um auf das Free Weekend zuzugreifen.

****Beteiligte Studios sind Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapur, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Philippines, Ubsoft Quebec, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Saguenay, Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune, mit zusätzlicher Unterstützung von externen Partner Sperasoft.

*****Der Season Pass enthält zwei große, erzählerische Erweiterungen: Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris sowie die exklusive Quest Die Legende von Beowulf. Die Ragnarök Editionen und Complete Editionen werden ab dem 10. März für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein.

******Die Unmittelbarkeit gilt nur bei Vorbestellung oder Kauf der digitalen Version. Das Angebot endet am 9. April 2022. Für Spieler:innen, die die physische Version vorbestellt oder gekauft haben, wird das Zwielicht-Paket ab dem 10. März 2022 mit der Veröffentlichung der Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks verfügbar sein.

