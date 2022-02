PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im März gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im März 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst.

The Flame in the Flood

Ein Mädchen und ihr Hund begeben sich auf eine Reise durch die Seenlandschaften Amerikas. Du kannst dich zu Fuß fortbewegen oder mithilfe eines Floßes einen zufallsgenerierten Fluss hinabreisen, während Du nach Ressourcen suchst, Werkzeuge erstellst, Krankheiten heilst, Wildtieren aus dem Weg gehst und den gefährlichen Unwettern ausweichst.

The Flame in the Flood ist vom 1. bis 31. März auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Street Power Soccer

Zeige Deinen hipsten Streetstyle und beeindrucke Deine Gegner*innen mit coolen Fußball-Moves. Abenteuerliche Trickschüsse, aberwitzige Spielmodi und atmosphärische Schauplätze sorgen für eine absolut fantastische Streetfootball-Erfahrung. Auf Deinem Weg zum Champion stellst Du Dich wahlweise den Legenden des Sports oder Deinen Freund*innen. Wer von Euch beweist Treffsicherheit und wird Torkönig*in der Straße?

Street Power Soccer ist vom 16. März bis 15. April auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Sacred 2 Fallen Angel

In Sacred 2 Fallen Angel wimmelt es nur so vor spannenden Quests, interessanten NSCs und anspruchsvollen Kämpfen. Dank fließendem Übergang zwischen Solo- und Multiplayer-Funktionen stellst Du Dich Deinem Schicksal wahlweise alleine oder im Team.

Sacred 2 Fallen Angel ist vom 1. bis 15. März auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Spongebob: Eiskalt Entwischt

Drama in Bikini Bottom! Als Spongebob das geheime Rezept für den Krabbenburger verliert, ist er so verzweifelt, dass er den Schurken Plankton um Hilfe bittet. Mithilfe von Planktons Erinnerungsmaschine reist Spongebob durch seine glücklichsten Erinnerungen, um das Rezept zu rekonstruieren und das Jubiläum der Krossen Krabbe zu retten. SpongeBob’s Eiskalt Entwischt ist vom 16. März bis zum 31. März auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied desXbox Game Pass Ultimatekommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold. Zusätzlich hast Du Zugriff auf über 100 tolle Titel auf Konsole, PC, Android, im Browser via Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1 Euro bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft,falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.