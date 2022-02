PM: Gran Turismo 7 – Was ist der Unterschied zwischen Virtuell und Realität? (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr euch jemals gefragt, welche Ähnlichkeiten beim Fahren auf derselben Rennstrecke in Gran Turismo 7 (virtuell) im Vergleich zum realen Leben (Realität) entdeckt werden können?

Mit dem Release von Gran Turismo 7 nur noch etwas mehr als eine Woche entfernt dachten wir uns, es wäre lustig und interessant, mit zwei Rennexperten zu sprechen, die uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen – einer aus der virtuellen Welt, der andere aus dem echten Leben.

Als Testgelände haben wir uns für den Willow Springs International Raceway entschieden – die superschnelle knapp vier Kilometer lange Straßenrennstrecke mit neun Kurven war Schauplatz einiger der klassischsten Gran Turismo-Rennen, einschließlich der FIA GT Championships 2021.

Der professionelle Rennfahrer Dai Yoshihara steuert ein für Rennen vorbereitetes Evasive Motorsports’ Tesla Model 3 Performance-Fahrzeug und gibt seine Tipps aus dem wirklichen Leben, wie man eine der schnellsten und herausforderndsten Strecken in den USA bewältigt, einschließlich der idealen Fahrzeugmodifikation, Rennlinien und kleinen Problemstellen, die nur ein erfahrener Fahrer kennen würde.

Parallel dazu nimmt der langjährige Gran Turismo-Fan, Steve Brown alias Super GT, ein modifiziertes Tesla Model S und gibt seine detaillierten Einblicke aus einer virtuellen Perspektive durch seine In-Game-Erfahrungen mit Gran Turismo 7.

Schaut euch unsere zweiteilige Virtual to Reality-Videoserie an, in der diese Experten ihre Einblicke in die Unterschiede zwischen GT7 und dem wirklichen Leben geben. Verpasst auf keinen Fall das Side-by-Side-Vergleichsvideo einer fliegenden Runde in Gran Turismo 7 und im wirklichen Leben durch das Cockpit eines Tesla-Fahrzeugs.

Von virtuell zur Realität: Gran Turismo 7 und das echte Leben

Von virtuell zur Realität: Side-by-Side Vergleich

Bleibt auf Gran-Turismo.com auf dem Laufenden, während wir uns auf den Launch von Gran Turismo 7 am 04. März für PS5 und PS4 vorbereiten.