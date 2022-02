Elden Ring: Testvergleich deutscher Spielmagazine [6/6]

90

v. 100

FromSoftware hat es geschafft, die eigene Formel so anzupassen, dass eine ganze Open World hineinpasst, ohne dabei die eigenen Kernprinzipien aufzugeben. Auf meiner Reise durch die düstere Welt hatte ich so viele Wow-Momente, in denen ich mich kaum entscheiden konnte, in welche Richtung es als Nächstes gehen soll.