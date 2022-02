PM: Das sind eure PlayStation Plus-Spiele im März (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das PlayStation Plus-Angebot für März wird eure Überlebens-, Renn- und Kampffähigkeiten gleichermaßen auf die Probe stellen. Beweist in Ark: Survival Evolved, dass ihr das Zeug dazu habt, in der Wildnis einer gefährlichen Insel zu überleben, übertrumpft in Team Sonic Racing die Konkurrenz und schärft eure Reflexe im Cyberpunk-First-Person-Abenteuer Ghostrunner. Zusätzlich zu diesen Titeln könnt ihr euch im Bonusspiel Ghost of Tsushima: Legends, das in diesem Monat neu ins Programm aufgenommen wird, mit furchterregenden, übernatürlichen Gegnern messen.

Alle Spiele können ab Dienstag, dem 1. März* heruntergeladen werden.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

In diesem MMO-Survival-Spiel** erwacht ihr an der Küste einer mysteriösen Insel und müsst euch schnell an alles anpassen, was die feindselige Umgebung für euch bereithält. Sammelt Ressourcen, um Gegenstände herzustellen und Unterschlüpfe zu bauen, und nutzt eure neu gefertigte Ausrüstung, um leviathanische Dinosaurier und andere Kreaturen, die das Land durchstreifen, zu töten, zu zähmen oder zu züchten. Übrigens seid ihr nicht die einzigen Gestrandeten: Ihr könnt euch mit Hunderten anderer Spieler zusammentun – oder sie ausbeuten.

In diesem rasanten und spannenden Arcade-Rennspiel tauscht der schnelle Igel seine Laufschuhe gegen Räder ein. Messt euch in packenden Multiplayer-Rennen** mit euren Freunden, rast durch atemberaubende Welten und arbeitet als Team zusammen, indem ihr Power-ups und Geschwindigkeitsboosts miteinander teilt. Wählt eine der kultigen, aus den Sonic-Spielen bekannten Figuren, die in drei unterschiedliche Charaktertypen unterteilt sind und schaltet bahnbrechende Fahrzeug-Anpassungen frei, die am besten zu eurem Rennstil passen.

In diesem Action-geladenen, rasanten First-Person-Abenteuer müsst ihr eure Klinge schwingen und knifflige Hindernisse überwinden, um euch in einer hoch auftürmenden Stadt ganz nach oben zu kämpfen. Mit eurem monomolekularen Katana lehrt ihr euren Gegner das Fürchten, eure übermenschlichen Reflexe schützen euch vor Kugelhagel und ihr könnt eine Vielzahl von speziellen Techniken anwenden, um euch zu beweisen. Gegner, die mit einem perfekten Schlag vernichtet werden können, gestalten Kämpfe schnell und intensiv. Nutzt eure überlegene Mobilität (und häufige Checkpoints!) in diesem furchtlosen, unendlichen Tanz mit dem Tod.

Das eigenständige, kooperative Multiplayer-Erlebnis** von Ghost of Tsushima ist von japanischen Volksmärchen und Mythologie inspiriert. Wählt aus vier einzigartigen Klassen – Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine – und ladet Freunde ein oder nutzt das Online-Matchmaking, um Seite an Seite als Legenden in vier spannenden Spielmodi zu kämpfen. Schließt euch zusammen, um in den Story-Missionen voranzukommen, trommelt drei andere Spieler zusammen, um den Survival-Modus zu spielen, oder kämpft zu zweit gegeneinander im Rivals-Modus.

Ghost of Tsushima: Legends ist nicht verfügbar für Benutzer, die bereits eine digitale Version von Ghost of Tsushima: Director’s Cut besitzen.

Zur Erinnerung: Ihr habt bis Montag, dem 28. Februar Zeit, das PlayStation Plus-Angebot für Februar herunterzuladen. Das sind EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition (nur PS5-Version, nicht für PS4 erhältlich) und Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer.

* Nehmt die PlayStation Plus-Titel für März in eure Spielebibliothek auf, bevor sie am Montag, dem 4. April den Service verlassen, damit ihr weiterhin Zugriff auf sie habt, solange ihr ein aktives PlayStation Plus-Abonnement besitzt.

** Online-Multiplayer erfordert eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Für PS Plus wird eine wiederkehrende Abonnementgebühr berechnet, die bis zur Kündigung automatisch abgebucht wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms.

***Nur PS5-Konsole. Vorteil gilt nicht für Ghostrunner auf PS4.