PM: Livestreaming über Twitch wird auf Xbox noch einfacher (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, mit unseren Freund*innen, Familien und Lieblings-Communities in Kontakt zu bleiben. Xbox hat auf die Wünsche der Community gehört und bringt ein Lieblings-Feature der Spieler*innen zurück – und zwar besser denn je! Ab sofort arbeiten Xbox und Twitch enger zusammen und gestalten Livestreaming von Deiner Xbox noch einfacher. Jetzt greifst Du direkt von Deinem Xbox Guide auf Twitch zu und kannst Dein Setup in wenigen einfachen Schritten aufsetzen.

Rufe auf Deiner Xbox Series X|S- oder Xbox One-Konsole einfach das Aufnehmen und Freigeben-Tab des Guides auf und wähle Live-Streaming. Hier hinterlegst Du Deinen Twitch-Account, indem Du den bereitgestellten QR-Code mit Deinem Android- oder iOS-Smartphone scannst oder die URL aufrufst. Sobald Dein Account verlinkt ist, wähle einfach den Button “Go live now”, schon bist Du online und kannst die Games Spielen, die Du auf Deine Konsole gedownloadet hast.

Im nächsten Schritt verbindest Du ein kompatibles Headset und Deine Webcam. In den Optionen ist die Möglichkeit eingebaut, die Audiopegel für Spiel und Mikrofon zu verwalten, den Party-Chat einzubeziehen und sogar die Auflösung und Bitrate manuell einzustellen. Jetzt musst Du nur noch auf “Go live now” klicken und schon geht Dein Livestream los! Du willst mitten in der Session Dein Spiel wechseln? Kein Problem, denn wenn Du Dich nicht im Spiel befindest, wird automatisch der Pausen-Bildschirm angezeigt. Im Anschluss aktualisiert die Konsole automatisch auf das neue Spiel, das Du jetzt streamst.

Jetzt können Zuschauer*innen Deinen Stream live verfolgen – unabhängig davon, auf welchem Device sie Twitch nutzen. Auf Xbox können Dir Spieler*innen folgen und einstellen, ob sie Benachrichtigungen zu Deinem jüngsten Livestream erhalten wollen. Um diese zu aktivieren, rufe einfach die Einstellungen auf und navigiere zu den Benachrichtigungen.

Das neue Twitch-Feature ist nur das erste von vielen Updates, die auf Basis Deines Feedbacks entwickelt wurden. Also halte Ausschau nach kommenden Optimierungen, aktualisiere Deine Konsole und stürze Dich in die Welt des Twitch-Livestreamings!