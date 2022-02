PM: Die ersten Titel aus dem Soundtrack zu Horizon Forbidden West sind ab Freitag erhältlich (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Ab Freitag könnt ihr den Soundtrack, der eure Jagd auf Maschinen begleitet, sowohl im Spiel als auch außerhalb genießen! Wir haben uns mit unseren Freunden bei Sony Music zusammengetan, um den Soundtrack von Horizon Forbidden West ab Freitag, dem 25. Februar, auf sämtlichen Streaming-Plattformen anzubieten.

Nach all dem positiven Feedback, das wir zu der großartigen Musik von Horizon Zero Dawn erhalten haben, wollten wir euch so viel vom Soundtrack von Horizon Forbidden West zum Hören verfügbar machen wie möglich. Aus diesem Grund werden wir den Soundtrack in drei Volumes veröffentlichen. Volume 1 erscheint diesen Freitag und beinhaltet Titel wie „Aloy‘s Theme“, eine neue Interpretation ihrer charakteristischen Titelmelodie für Horizon Forbidden West, gesungen von Julie Elven, und „In the Flood“, den wunderbaren Song aus der Eröffnungssequenz des Spiels, gesungen von Ariana Gillis.

Die Geschichte hinter „In the Flood“ ist bemerkenswert. Ursprünglich von unserer eigenen Lovisa Bergdahl geschrieben, fanden wir, dass es perfekt zur Spieleröffnung passte! Lovisa tat sich mit Oleksa Lozowchuk zusammen, um den Track mitzuproduzieren, der nun die Startsequenz ziert, während Aloy in den Westen galoppiert. Lovisas Originalmelodie wird auch in Volume 1 unseres Soundtracks enthalten sein.

Der Rest des Soundtracks folgt kurz darauf – mit zusätzlichen digitalen Veröffentlichungen am 11. und 25. März. Also streicht euch die Daten in euren Kalendern an! Über den Link unten findet ihr den Soundtrack ab dem 25. Februar auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform:

Hört euch den Soundtrack von Horizon Forbidden West an

Guerrillas Music Supervisor Lucas van Tol hat mit unseren Komponisten über den Schaffungsprozess des Soundtracks zu Aloys Reise gesprochen. Joris de Man, Niels van der Leest, Oleksa Lozowchuk und das Komponisten-Duo „The Flight“ sprechen darüber, wie sie die Musik für Horizon Forbidden West komponiert haben. Sie blicken auch zurück auf die Arbeiten an dem Soundtrack von Aloys erstem Abenteuer in Horizon Zero Dawn:

Wir hoffen, dass euch Horizon Forbidden West und die Musik genauso viel Spaß macht, wie uns die Entwicklung bereitet hat!