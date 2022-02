PM: Lasst uns gemeinsam Aloys Wald erschaffen! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Horizon Forbidden West ist Aloy der Natur ganz nah, während sie versucht, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihre Heimatsiedlung zählt zu den besonders naturverbundenen mit wenig Technologien. Sie liegt versteckt in einem Tal des Heiligen Landes und ist nahezu komplett aus Seilen und Holz gefertigt. Alles was die Menschen dort brauchen, erzeugen sie selbst. Für Nahrung gehen sie jagen und die benötigten Pfeile stellen sie aus gesammelten Materialien her. Kein Wunder also, dass sich Aloy in all diesen Dingen bestens auskennt und sich dem Wald verbunden fühlt.

Gemeinsam mit der Stiftung “Wir helfen dem Wald” wollen wir zusammen mit euch einen großen Wald in Bayern erschaffen, der viele Jahre lang die Welt ein Stückchen besser macht. Und ihr könnt dabei mithelfen! Dazu müsst ihr zum Glück nicht euer richtiges Leben im Kampf gegen Maschinen riskieren. Es reicht aus, wenn ihr das mit Aloy in Horizon Forbidden West macht: Indem ihr während des Aktionszeitraums (23. Februar bis 9. März 2022) eine bestimmte Trophäe erspielt und euren Erfolg auf Twitter teilt, sorgt ihr dafür, dass zahlreiche Bäume für einen neuen Forschungswald gepflanzt werden: Aloys Wald.

So geht’s!

Für jede Teilnahme wird ein Baum gepflanzt – insgesamt bis zu 5.000. Gemeinsam können wir es schaffen, Aloys Wald wachsen zu lassen.

Baum für Baum erschaffen wir gemeinsam einen Forschungswald, der besonders resistent gegen Umwelteinflüsse ist. Auf unseren Social Media-Kanälen halten wir euch über den Aufbau auf dem Laufenden. Die Pflanzung ist für Herbst 2022 vorgesehen.

Nutzt die Share-Funktion eurer PlayStation 5, um einen Screenshot der Trophäe direkt auf Twitter zu teilen. Das geht ganz leicht:

Sony PlayStation möchte einen Beitrag zur Anpassung der Wälder an die Folgen des Klimawandels und zur Stärkung von Waldökosystemen in Deutschland leisten. Gemeinsam mit der Stiftung “Wir helfen dem Wald” pflanzen wir zahlreiche Bäume für einen Forschungswald in Bayern.

Ziel des Projektes ist es, klimaresistente Baumarten zu erforschen. Dabei setzt man vor allem auf Mischkulturen, um eine reiche Artenvielfalt aufzubauen. Aktuell ist der Wald mit Fichten und Kiefern bestockt, die leider meist abgestorben sind. Jetzt wird ein nach Süden ausgerichteter und flachgründiger Hang mit Eisbeeren, Speierling, Kirsche, Feldahorn sowie zahlreichen Büschen bepflanzt. Vor Ort soll es dann auch Exkursionen geben, bei denen Interessierte das Forschungs-Setup näher kennenlernen können.