PM: Zum vierten Jubiläum wächst der game-Verband auf 350 Mitgliedsunternehmen (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 23. Februar 2022 – Zu seinem vierten Jubiläum ist der game – Verband der deutschen Games-Branche auf 350 Mitglieder gewachsen. Damit blickt der Verband auf ein starkes Wachstum an Mitgliedsunternehmen seit dem Zusammenschluss: Anfang 2018 waren zum Start rund 180 Unternehmen und Institutionen an Bord, darunter nahezu alle mittelständischen und sämtliche größeren Games-Unternehmen in Deutschland. Zuletzt traten besonders viele junge Unternehmen und Neugründungen bei. Dies folgt der Entwicklung der gesamten deutschen Games-Branche; nicht zuletzt die Einführung der bundesweiten Games-Förderung hat zu einer Aufbruchsstimmung geführt: Allein 2020 ist die Anzahl der Games-Unternehmen in Deutschland um 20 Prozent gewachsen. Insbesondere für diese noch jungen Unternehmen hat der game in den vergangenen Jahren sein Angebot stark erweitert: So gibt es Guides und Contract Starter Kits ebenso wie die Möglichkeit, sich über nationale und regionale Förderungen zu informieren und individuelle Förderberatung wahrzunehmen. Neu ist zudem ein individuelles Mentorenprogramm. Auch der Austausch mit anderen Games-Unternehmen wird großgeschrieben – ob vor Ort bei Mitgliederversammlungen, in Arbeitsgruppen, auf dem gamescom-Gemeinschaftsstand und dem game-Sommerfest oder digital, etwa im Mitgliederbereich auf game.de oder im gemeinsam Slack Workspace für Mitglieder.

„Die Games-Branche in Deutschland hat in den vergangenen Jahren einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Seit dem Zusammenschluss konnten wir als Verband mit starker, geeinter Stimme zu einem unvergleichlichen Aufschwung und einem neuen gesellschaftlichen und politischen Selbstverständnis für Games in Deutschland beitragen. Die großartige Vielfalt unserer Mitglieder hat uns dabei gestärkt: vom internationalen Top-Player über den deutschen Mittelstand bis hin zu neu gegründeten Indie-Studios. Diese geeinte Schlagkraft werden wir auch in Zukunft einsetzen, um die Rahmenbedingungen für die Games-Branche weiter zu verbessern und die Entwicklung der Unternehmen vor Ort mit unserer Arbeit zu unterstützen. Das Mitgliederwachstum zeigt, dass wir hierfür auf dem richtigen Weg sind“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Der game – Verband der deutschen Games-Branche ist Ende Januar 2018 aus dem Zusammenschluss vom BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und GAME – Bundesverband der deutschen Games-Branche entstanden. Seit Bestehen konnten viele wichtige Meilensteine erreicht werden, beispielsweise die Einführung der bundesweiten Games-Förderung in Höhe von 50 Millionen Euro jährlich. Der game ist Mitveranstalter der gamescom, des weltweit größten Games-Events. Zudem ist der Verband Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation und der devcom sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises.

Unter folgendem Link gibt es alle Informationen zur Mitgliedschaft im game: https://www.game.de/mitglied-werden/

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband