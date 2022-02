The Last Oricru: Neuer Trailer und Demo zum Action-RPG erschienen

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des Steam Next Fest 2022, dem Spielevorschau-Event von Valve, hat Publisher Prime Matter einen neuen Trailer zu The Last Oricru veröffentlicht. Das an Spiele wie Gothic oder Elex von Piranha Bytes erinnernde Action-RPG des tschechischen Studios GoldKnights soll eine Fantasywelt voller unterschiedlicher Völker und Fraktionen bieten, die in einem konfliktgeladenen und komplexen Verhältnis zueinander stehen. Als Spieler seid ihr zunächst ein Eindringling und Fremdkörper und müsst in dieser Welt euren Platz finden, indem ihr euch mit bestimmten Gruppen gutstellt oder sie gegen euch aufbringt.

Auf Steam ist neben dem einminütigen Video, das ihr unter dieser News findet, zudem eine Demo zu The Last Oricru herunterladbar, falls ihr euch einen ersten eigenen Eindruck von dem Titel machen wollt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für PC, PS5 und XSX erscheinen.