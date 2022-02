PM: Betretet das Nest des Drachen mit neuem Shadow Warrior 3-Gameplay (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Katanas sind geschärft und die Drachenjagd kann beginnen! Ich bin Bartek, der Lead Producer von Shadow Warrior 3, und unser Team hier bei Flying Wild Hog freut sich, einen ersten Blick auf unser Spiel zu präsentieren, bevor es am 1. März erscheint. Dieser Beitrag wird den ganzen Tag über mit weiteren Videos aktualisiert, um ein wenig tiefer in das Spiel einzutauchen. Oh, und eine Sache noch – Shadow Warrior 3 wird zum Launch ein PlayStation Now Titel sein.

Das erste, das wir teilen möchten, ist ein detaillierterer Blick auf eine neue Mission in Shadow Warrior 3 – das Dragon’s Nest! Unser Held und sein gesprächiger Begleiter sind auf der Jagd nach dem Drachen, der versehentlich am Ende des letzten Spiels in unsere Dimension gelangte. Glücklicherweise brachte er eines seiner Dracheneier mit, das als Waffe eingesetzt werden kann, um ihn zu besiegen. Das Dragon’s Nest befindet sich in einer wunderschönen, lichtdurchfluteten Landschaft, die jedoch nicht mehr ganz sie selbst ist, seit der Drache dort sein Zuhause eingerichtet hat und die wenigen noch verbleibenden Brücken, Gebäude und Tempel zerstört hat. Die Mission illustriert die innovativen Kampf- und Bewegungsmechaniken des Spiels. Außerdem enthält sie neue Gore-Waffen, die Spieler durch die Aktivierung von Finishern gewinnen können, was Shadow Warrior 3 unserer Meinung nach zu einem echten Nervenkitzel machen.

Die Shadow Warrior-Serie hat sich immer auf das Konzept gestützt, dass eine Nahkampfwaffe wie unser Katana nicht erst bei fehlender Munition als letzter Ausweg zum Einsatz kommen sollte. Stattdessen sind Klingen tödliche Optionen im Inventar, durch die Spieler auf nächster Distanz verheerende Schläge gegen Dämonen landen können. Das neue Spiel baut dieses Konzept weiter aus. Katanas können nun hochgestuft werden, um neue Angriffe durchzuführen, und je nachdem, wie ein Feind besiegt wird, erhalten Spieler verschiedene Ressourcen. Wenn ein Dämon mit dem Katana erledigt wird, erhalten Spieler Munition für Fernkampfwaffen. Wenn hingegen eine Schusswaffe verwendet wird, wird daraufhin die Gesundheit für den Nahkampf regeneriert. Es ist ein wilder Zyklus der Gewalt, der Spieler bei jedem Kampf zwischen Schwertern und Pistolen hin- und hertänzeln lässt.

Moderne Shooter-Spiele haben die Action durch die Ergänzung um Hinrichtungen bzw. „Finisher“ am Ende knallharter Schlachten noch intensiviert. Shadow Warrior 3 hebt das Ganze auf ein anderes Niveau: Hier werden Spieler mit Gore-Waffen belohnt, eine Funktion, mit der Gegner buchstäblich von ihren Zerstörungsimplantaten abgetrennt werden und für eine begrenzte Zeit sogar gegen die eigenen Verbündeten kämpfen. Fast jeder Gegner im Spiel kann durch einen Finisher erledigt werden, um eine Gore-Waffe oder einen Vorteil zu ergattern, den die Spieler im perfekten Moment einsetzen können.

Uns ist schon klar, dass jeder Space Marine und Dämonenjäger heutzutage einen Greifhaken hat und dass wir hier nicht gerade etwas Neues einbringen. Wir sind jedoch der Meinung, dass er bei Shadow Warrior 3 neue Freiheiten in Kämpfen und Bewegungen hinzufügt, da er es Spielern ermöglicht, einige Tricks aus der Kiste zu zaubern, um sich aus einer vertrackten Situation zu befreien oder sich in einer Kampfarena etwas Platz zu schaffen. Der Greifhaken ermöglicht es, durch Arenen zu flitzen, sich zu Dämonengegnern zu katapultieren, um einen zerstörerischen Brust-Kick auszuführen, und fragwürdig platzierte explodierende Fässer genau an der richtigen Stelle festzuhalten, um ein explosives Ergebnis zu erzielen. Dazu noch etwas Wandlaufen und Ausweichen im Kampf und die Spieler werden zu Meistern des Tanzes in einer Arena, in der sie ihre Kraft kreativ zur Schau stellen.

Das Flying Wild Hog-Team hat Shadow Warrior 3 als den nächsten Titel unserer Serie entworfen, um Spielern inmitten des totalen Kampfchaos mehr Freiheit zu geben. Die Klinge des Katana und die Explosivkraft eines Wurfwaffen-Launchers oder einer Railgun bilden einen Tanz, der bis zum endgültigen Sieg über einen Feind mit Feuerwerkskanone spannend bleibt. Das Wandlaufen, das Schwingen über Abgründe und das Begraben ahnungsloser Dämonen unter 2.000 Jahre alten Glockentürmen sorgen für noch fesselndere Action als je zuvor.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, all die Neuerungen bei Shadow Warrior 3 zu entdecken, mit denen du bald viel Spaß haben kannst. Wenn du dir die ersten beiden Spiele ansehen möchtest, sind beide kostenlos, wenn du Shadow Warrior 3 im PlayStation Store vorbestellst. Mache dich bereit, den Drachen zu jagen!

*Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. Die im Abonnement enthaltenen Spiele (und ihre Inhalte) können sich ändern. Details: play.st/PSNow