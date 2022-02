Elden Ring: Launch-Trailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bandai Namco Europe und Fromsoftware haben heute den Launch-Trailer zu Elden Ring veröffentlicht. Ihr könnt die Reise in das Zwischenland bereits am Freitag beginnen. Bereits morgen soll auf GamersGlobal ein Test+ erscheinen. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Spoiler-Warnung: Der Trailer enthält bislang nicht gezeigte Charaktere und Szenen.

Elden Ring ist vorbestellbar und erscheint am 25. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Playstation 4 und Playstation 5. Wenn ihr euch die Lastgen-Version kauft, profitiert ihr auf den Konsolen von Microsoft von Smart Delivery, so dass ihr euren Kauf sowohl auf den One- als auch den Series-Konsolen nutzen könnt. Die PS4-Version könnt ihr kostenlos auf die PS5-Version upgraden.