Plant Square Enix mehr Remakes im Grafikstil von Octopath Traveler?

Square Enix lässt in diesem Jahr diverse Rollenspiele wieder aufleben. Mit Final Fantasy 6 Pixel Remaster erscheint in wenigen Tagen der finale Teil der Remaster der frühen Final-Fantasy-Teile. Das für die Ur-Playstation erschiene Chrono Cross kehrt im April diesen Jahres in der The Radical Dreamers Edition zurück, samt dem namensgebenden Textadventure-Bonus, der seinerzeit nur in Japan per Satellaview verfügbar war. Ebenfalls nur in Japan erhältlich war das SNES-Rollenspiel Live A Live, das nun ebenfalls im Juli 2022 als Remake neu veröffentlicht wird. In Live A Live spielt ihr eine Vielzahl an seperaten Geschichten mit unterschiedlichen Hauptcharakteren aus verschiedenen Zeitepochen.

Das besondere an Letzterem RPG ist, dass es auf den Grafikstil von Octopath Traveler und Triangle Strategy setzt, den Square Enix "HD-2D" getauft hat, in dem 2D-Charakter-Sprites in dioramenartigen 3D-Hintergründen mit Pixel-Texturen agieren. Laut dem Podcast einiger Producer von Square Enix, sind noch weitere SNES-Remakes mit diesem Grafikstil nicht unwahrscheinlich.

Im Podcast SQEX Asano Development Teams Radio haben die Producer Tomoya Asoano (Octopath Traveler), Takashi Tokita (Live A Live) und Yauaki Arai (Triangle Strategy) unter anderem darüber geredet, dass es der Wunsch von des Square-Enix-Chef Yosuke Matsuda war, dass mehr mit der HD-2D-Engine angestellt wird. Ayano beschreibt, dass dann schnell die Idee von Remakes im Raum stand und eine Liste von Spielen aus dem Portfolio von Square Enix erstellt wurde, die sich für eine Neuauflage mit der Engine anbieten, welche weniger geeignet sind und welche gar keinen Sinn machen, wie Mahjong-Spiele. In einer Präsentation wurde dann Live A Live als bester Kandidat für ein Remake in dem Stil präsentiert, gefolgt von Actraiser, dessen 2021 erschienenes Remake Actraiser Renaissance aber nicht auf die Engine zurück greift.

Damit ist die Liste an Remake-Kandidaten gewiss nicht abgearbeitet. Es bleibt also spannend, ob Square Enix nach Live A Live noch weitere SNES-Klassiker in dem sympathischen Stil auf neue Plattformen überträgt. Beim eingangs erwähnten Final Fantasy 6 Pixel Remaster wird zumindest ein bestimmter Teil mit HD-2D-Grafik neu gebaut: die berühmte Opernszene.