PM: Ubisoft erweitert sein R&D Netzwerk "Ubisoft La Forge" um Innovation bei der Games-Entwicklung zu beschleunigen (Ubisoft News)

Düsseldorf, 21. Februar 2022 - Bei der heutigen Eröffnung der Ubisoft Developer Conference (UDC) gab Ubisoft bekannt, dass sein erfolgreiches R&D Projekt "La Forge" um weitere Studios erweitert wird, darunter in Kanada (Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto), in China (Ubisoft Chengdu, Ubisoft Shanghai) und in Frankreich (Ubisoft Bordeaux). Die UDC-Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung bei Ubisoft, die sich der technologischen Innovation in der Videospielproduktion widmet. In diesem Jahr findet sie vom 21. bis 25. Februar statt und bietet einen eigenen Track zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, die zwei der wichtigsten Forschungsfelder von "La Forge" darstellen.

Weitere Informationen zu "La Forge" und dieser Ankündigung finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung im englischsprachigen Original sowie auf der offiziellen Webseite.

