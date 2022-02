Soul Hackers 2: Atlus kündigt neuen Teil von Shin Megami Tensei an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Atlus hat mit Soul Hackers 2 einen neuen Eintrag in der verzweigten Shin Megami Tensei-Serie angekündigt, zu der auch Persona gehört. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung von Shin Megami Tensei - Devil Summoner Soul Hackers, das ursprünglich 1997 nur in Japan für den Sega Saturn (und später für die Playstation) erschien, aber seit 2012 in einer erweiterten Version für den 3DS auch hierzulande erhältlich ist.

Als Teil der Devil Summoner-Subreihe hielt sich das erste Soul Hackers eng an das Dungeoncrawl-Gameplay der Hauptreihe, setzte aber zusätzlich auf ein Loyalitäts-System. So musstet ihr nicht nur allerhand Dämonen fangen und zu stärkeren fusionieren, sondern auch darauf achten, dass ihre Loyalität nicht sinkt, damit sie euch weiter gehorchen.

Wie schon im Vorgänger erkundet ihr in Soul Hackers das moderne Japan und den Cyberspace. Hauptfigur wird das Wesen Ringo, das anscheinend als intelligente Lebensform im Netz geboren wurde und die Apokalypse verhindern will.

Soul Hackers 2 wird am 26. August 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.